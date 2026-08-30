VIDEO Reporterku RTL-a osa ubola u vrat sekundu prije javljanja uživo. Pogledajte što je napravila

Reporterka Tea Mihanović našla se u neočekivanoj i prilično bolnoj situaciji neposredno prije javljanja uživo u informativnu emisiju. Dok se pripremala za uključenje, osa ju je iznenada ubola ravno u vrat.

Cijeli trenutak zabilježila je kamera, a unatoč boli i neugodnosti, Mihanović je odlučila nastaviti s poslom te se samo nekoliko sekundi kasnije uključila uživo u emisiju „RTL Danas“.

Nakon uboda snimatelj ju je zabrinuto upitao može li odraditi javljanje.

„Pa otkud sad? Hoćeš li moći?“, čuje se na snimci.

Mihanović je potvrdila da može, iako nije skrivala koliko ju je ubod zabolio.

„Ne mogu virovat. Ovo mi se još nije dogodilo, a svašta se događalo. Znači, boli za popi***t“, komentirala je neposredno prije uključenja.

Nije, međutim, bilo puno vremena za oporavak. Već nekoliko sekundi poslije kamera je krenula, a reporterka je profesionalno odradila javljanje uživo kao da se neposredno prije toga ništa nije dogodilo.