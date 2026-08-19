VIDEO Rekla da je Split prljav i izazvala lavinu komentara, sada se ponovno oglasila: "Žao mi je, ali..."

Srpska TikTokerica Jovana Čulibrk ponovno se oglasila nakon što je njezin video s ljetovanja u Dalmaciji izazvao brojne reakcije i lavinu komentara na društvenim mrežama. U ranijoj objavi iznijela je svoje dojmove o Trogiru i Splitu, a posebno je odjeknula njezina kritika čistoće Splita, kao i komentari o cijenama. Nakon burnih reakcija odlučila je snimiti novi video i dodatno objasniti svoje stavove, naglasivši kako joj nije bila namjera nikoga uvrijediti niti širiti netrpeljivost.

"Zašto bih za sedam ćevapa dala sedam eura?"

Čulibrk je kazala kako u svojim videima često spominje cijene jer smatra da je to korisna informacija ljudima koji planiraju posjetiti određenu destinaciju. "Moj video je izazvao lavinu komentara. Ja volim spominjati cijene jer je logično da komentiram cijene kada negdje odem i kada planiram negdje otići. Zašto bih za sedam ćevapa dala sedam eura, a Pandorin privjesak sam platila 20 eura i ostat će mi zauvijek", poručila je. Osvrnula se i na svoju izjavu da je Split prljav, koja je izazvala posebno žestoke reakcije. "Žao mi je što sam neke uvrijedila jer sam rekla da je Split prljav. Za to niste krivi vi, nego turisti koji su neodgojeni", rekla je.

Istaknula je kako je, prema njezinu mišljenju, neprihvatljivo da se zbog kritike jednog grada rasprava pretvara u vrijeđanje na nacionalnoj osnovi. "Jako je ružno spominjati nečiju nacionalnost i širiti mržnju samo zato što se nekome nešto nije dopalo. Ocjenu sam dala po svojoj procjeni, a ne po nacionalnosti. Niste se tako obraćali kada sam hvalila Trogir", dodala je.

"Hajdemo širiti ljubav"

Čulibrk je poručila i kako svatko neku destinaciju može doživjeti na potpuno drugačiji način.

"Nekome je i Beograd prljav, nekome je Monte Carlo seljački grad, nekome su u Londonu ljudi neljubazni", kazala je. Na kraju videa pozvala je pratitelje da ne šire mržnju te naglasila kako želi nastaviti uživati u odmoru i ljepotama hrvatske obale. "I kod nas je dosta ljudi stradalo kroz povijest, pa hajdemo da se to ponovno ne dogodi i širimo ljubav. A sada idem uživati na plaži i u ljepotama koje Hrvatska nudi", zaključila je u novom TikTok videu.