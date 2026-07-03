VIDEO Reakcija hrvatske navijačice nakon poništenog gola postala je hit: "Ovo je cijela Hrvatska"

Jedna hrvatska navijačica s tribina u Torontu postala je viralni hit nakon dramatične završnice utakmice Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Televizijske kamere uhvatile su njezinu reakciju u trenutku kada je, nakon VAR provjere, poništen pogodak Joška Gvardiola koji bi Hrvatskoj donio izjednačenje i produžetke. Vidno šokirana, pogledala je prema terenu i uzviknula: "Fuck you".

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, a brojni korisnici komentiraju kako je njezina reakcija bila "reakcija cijele Hrvatske". Mnogi ističu da je u nekoliko sekundi izrazila ono što su u tom trenutku osjećali brojni hrvatski navijači.

Any lip readers out there? pic.twitter.com/B7kCVx85ZV — Pulaski Wallpaper (@Pulaxki) July 3, 2026

Gol koji je izazvao raspravu diljem svijeta

Poništeni pogodak Joška Gvardiola postao je jedna od glavnih tema nakon utakmice, o kojoj izvještavaju i brojni strani mediji.

Podsjetimo, Gvardiol je u završnici zabio za 2:2, no pogodak nije priznat jer je, prema obrazloženju sudaca i FIFA-e, Igor Matanović bio u zaleđu te je pritom kosom dotaknuo loptu.

Lopta je bila upućena prema Mariju Pašaliću i prošla je tik uz Matanovića, ali je senzor ugrađen u loptu registrirao kontakt. Nakon dojave VAR sobe glavni sudac Espen Eskås pregledao je snimku i poništio pogodak.

Navijači i dalje podijeljeni

Odluka je izazvala burne reakcije navijača, nogometnih analitičara i bivših igrača te pokrenula raspravu o primjeni nove tehnologije u nogometu.

Dok jedni smatraju da su suci ispravno primijenili pravila koristeći dostupnu tehnologiju, drugi drže da će upravo ova situacija ostati zapamćena kao jedna od najkontroverznijih VAR odluka posljednjih godina.