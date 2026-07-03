Close Menu

VIDEO Reakcija hrvatske navijačice nakon poništenog gola postala je hit: "Ovo je cijela Hrvatska"

Mnogi ističu da je u nekoliko sekundi izrazila ono što su u tom trenutku osjećali brojni hrvatski navijači

Jedna hrvatska navijačica s tribina u Torontu postala je viralni hit nakon dramatične završnice utakmice Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva.

Televizijske kamere uhvatile su njezinu reakciju u trenutku kada je, nakon VAR provjere, poništen pogodak Joška Gvardiola koji bi Hrvatskoj donio izjednačenje i produžetke. Vidno šokirana, pogledala je prema terenu i uzviknula: "Fuck you".

Snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama, a brojni korisnici komentiraju kako je njezina reakcija bila "reakcija cijele Hrvatske". Mnogi ističu da je u nekoliko sekundi izrazila ono što su u tom trenutku osjećali brojni hrvatski navijači.

Gol koji je izazvao raspravu diljem svijeta

Poništeni pogodak Joška Gvardiola postao je jedna od glavnih tema nakon utakmice, o kojoj izvještavaju i brojni strani mediji.

Podsjetimo, Gvardiol je u završnici zabio za 2:2, no pogodak nije priznat jer je, prema obrazloženju sudaca i FIFA-e, Igor Matanović bio u zaleđu te je pritom kosom dotaknuo loptu.

Lopta je bila upućena prema Mariju Pašaliću i prošla je tik uz Matanovića, ali je senzor ugrađen u loptu registrirao kontakt. Nakon dojave VAR sobe glavni sudac Espen Eskås pregledao je snimku i poništio pogodak.

Navijači i dalje podijeljeni

Odluka je izazvala burne reakcije navijača, nogometnih analitičara i bivših igrača te pokrenula raspravu o primjeni nove tehnologije u nogometu.

Dok jedni smatraju da su suci ispravno primijenili pravila koristeći dostupnu tehnologiju, drugi drže da će upravo ova situacija ostati zapamćena kao jedna od najkontroverznijih VAR odluka posljednjih godina.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0