VIDEO Razgrabljen namještaj iz svih soba hotela na Zvončacu, a nova akcija je 'buvljak'

Božićna rasprodaja na splitskom Zvončacu potpuno je uspjela. U subotu ujutro već smo zakasnili jer je namještaj iz svih dvadeset soba hotela Jadran bio razgrabljen.

Kao “utješna nagrada” za sve koji bi ipak po niskim cijenama htjeli nabaviti neki od predmeta iz preostalog dijela hotela, pripremljen je “buvljak” sa stvarima koje će vjerojatno isto biti razgrabljene u ponedjeljak i utorak. Na hrpi smo snimili stolice, stolove, zvučnike…

Sada je neosporno da hotel i restoran kreću u preuredjenje, pa se rješavaju starih stvari kako bi objekt uskoro mogao dobiti novo ruho.