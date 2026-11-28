Rade Šerbedžija sinoć je održao dva koncerta u Splitu, tijekom kojih je, uz glazbu i poeziju, odao počast velikim imenima dalmatinske glazbene scene, ali i čovjeku koji danas ispisuje povijest splitskog nogometa.

Šerbedžija se tijekom koncerta prisjetio Miše Kovača i Tome Bebića, dvojice velikana čije su pjesme obilježile generacije i postale neizostavan dio dalmatinskog kulturnog identiteta.

Poseban trenutak večeri bio je posvećen kapetanu Hajduka Marku Livaji. Proslavljeni glumac i glazbenik nazvao ga je nogometnim genijalcem, a u njegovu čast izveo je pjesmu „Men se, dušo, od tebe ne rastaje”.

Tako je Šerbedžija u jednoj koncertnoj večeri povezao tri velika imena Dalmacije - Mišu Kovača, Tomu Bebića i Marka Livaju, ljude koji su svaki na svoj način ostavili snažan trag u životu i emocijama ovoga podneblja.