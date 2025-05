VIDEO Puljak i Šuta bili na sučeljavanju, pogledajte kako je izgledalo

Uoči drugog kruga lokalnih izbora organizirana su sučeljavanja kandidata za gradonačelnika Zagreba, Rijeke i Splita na RTL-u. Prvi na redu su kandidati za gradonačelnika Splita - Ivica Puljak i Tomislav Šuta. Debatu je vodila urednica i voditeljica Damira Gregoret.

Hajduk ponovno nije uspio do titule, problema je puno. Ono što znamo jest da je Grad većinski vlasnik, no udruga Naš Hajduk tu vodi kolo. Treba li mijenjati model upravljanja?

Puljak: Mislim da ne jer bi bilo najlošije da se politika ponovno vrati u Hajduk. To svakako ne bismo trebali zagovarati jer kad je politika upravljala Hajdukom, situacija je bilo drastično lošija nego sada. Naravno da se može razmišljati o korekciji modela i to trebaju napraviti oni koji upravljaju tim modelom. Što se Grada tiče, naša glavna uloga je ulaganje u infrastrukturu i mi smo ove 4 godine na vlasti njaprije ispravljali nered u toj infrastrukturi. Onda smo obnovili prsten oko stadiona, zatim smo obnovili terene na nekim drugim dijelovima grada, kao što je u Stobreču i u Žrnovnici. Zatim smo napravili plan gradnje novog kampa,odmah kraj Poljuda. U drugom mandatu ćemo staviti fokus na gradnju novog stadiona i kampa.

Šuta: Smatram da politika treba biti van Hajduka i da političarima nije mjesto u ložama. Smatram da je Grad odgovoran za infrastrukturu. Nažalost ova gradska vlast nije napravila ništa za Hajduk, Splitu treba novi stadion i novi kamp. Vlada je osigurala novce, nažalost ova vlast nije napravila apsolutno ništa za obnovu stadiona. Grad je bio dužan riješiti imovinsko - pravne odnose. Ti se odnosi rješavaju razgovorom i tu treba pristupiti na jedan racionalan način. Tražim da Split dobije onoliko novca za Poljud koliko je Zagreb dobio za Maksimir.

Pitanje sanacije Poljuda?

Puljak: Mi smo započeli sanaciju Poljuda. Zatekli smo jednu dokumentaciju koju smo doradili jer ona nije bila u onoj fazi u kojoj se može započeti sanacija. I sada počinje javni natječaj. Mi smo s Vladom dogovorili da dobijemo onoliko novca koliko će dobiti Maksiumir. Mi ne želimo sav novac uložiti samo u Poljud, zato pričamo o minimalnoj sanaciji, mi smo taj novac uložili u novi kamp Hajduka i u stadion.

Šuta: Bitno je poslati jasnu poruku da nije bilo nikakvih opstrukcija od HDZ-a i pozivam gradonačelnika koji je još do 1.6. da bude vrlo jasan u ovom sučeljavanju. Gotovo je vrijeme podjela i nek se ne ponaša kao da je do sada bio u oporbi. Nek se ponaša i nek govorimo o budućnosti i razvoju Splita i što je učinjeno u ove 4 godine.

Puljak: Gospodina Šutu je valjda PR sada naučio da mora odmah početi s podjelama. Jeste li vi čuli da sam ja pričao o podjelama? Jedine podjele protiv kojih smo mi, a za koje je gospodin Šuta je podjela plijena. Oni kad dođu u Split oni Split podijele kao plijen. To su napravili s Kerumom, sada da dođu na vlast Grad bi opet podijelili kao plijen.

Osim čelnog mjesta grada pitanje je sastavljanje većine - CENTAR u gradskom vijeću ima 11 mjesta, HDZ 10, Kerum i SDP po 4 te Mostova koalicija 2 mjesta. Gospodine Puljak, svi mogu osim Keruma? Jeste li se dogovorili s MOST-om? Biste li u slučaju pobjede posegnuli za prijevremenim izborima kao 2022.?

Puljak: Mi pozivamo sve osim HDZ-a i Keruma, kojima je javni interes prvi interes da nam se pridruže i da nas podrže. Tako je bilo prije 4 godine kada nas je Most podržao i kada smo imali većinu i mislim da će se to i ovaj put dogoditi. Nazvao sam gospodina iz Mosta, razgovarali smo vrlo kratko, rekao je da će odlučiti nakon drugog kruga. Ono što je jasno i što se može provjeriti, kao što ćete sve provjeriti, je da je Kerum rekao da Most ne dolazi u obzir, tako da ni Kerum ni HDZ ne mogu imati većinu.

Šuta: Po gradu se priča da bi i neki članovi stranke Centar bili voljni dati nam potporu. Mi smo uvjereni u sastavljanje većine, sa svima sam komunicirao. Ono što se može vidjeti da ljudi žele promjene. Ne znam kako gospodin Puljak planira sastaviti većinu. Mogli smo vidjeti kako je završio prvi krug, gospodin nije dolazio na sučeljavanja i pokazao je građanima što misli o građanima Splita. To je također pokazao, a pokazao je i kako se odnosi prema svima onima s kojima planira koalirati. Ipak morate biti čovjek i treba naći granicu.

Puljak: Ovo je zaista nisko. Gospodin Šuta je u svakom sučeljavanju govorio da je kulturan, pristojan, sada govori da bi on kupovao druge vijećnike. Zaista degutantno. Ja vas molim gospodine Šuta da to ne spominjete. Ja nisam nikada rekao da će netko iz HDZ-a pribjeći igdje, oni će vjerojatno ostati na toj strani.

Imate li i neke podatke da netko iz Centra je spreman za pregovor s vama?

Šuta: Pozvao sam Puljka, koji će sjediti u oporbi, da podrži ključne stvari koje su bitne za Split. Naravno da se i među njegovim ljudima pojavilo nezadovoljstvo i isključivost, ali mi niti u jednom trenutku nije pala na pamet niti jedna trgovina. Pozivam sve da svi skupa surađujemo jer je prošlo skoro 20 godina otkako se donio GUP, ali su priliku, a propo direktora koji se spominjao. To govori da je Opara bio neovisan gradonačelnik i nije utjecao na svoje direktore. Gospodin Puljak je itekako utjecao i sudjeluje u nečasnim radnjama. primjer vam je čistoća, u tom slučaju sam podnio prijavu. Direktno su pogodovali firmi Dekra.

Puljak: Zaista molim gospodina Šutu da se malo smiri i da ne iznosi ovakve optužbe koje su zaista degutantne.