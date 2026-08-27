VIDEO Pukštasov posljednji dar Hajduku: Zabio gol koji je Bijelima donio europsku jesen

Hajduk je ostvario veliki cilj i izborio europsku jesen. Splićani su nakon velike drame svladali Rakow 3:2 poslije produžetaka, a pogodak vrijedan plasmana u Konferencijsku ligu zabio je Rokas Pukštas.

Igrala se peta minuta produžetaka kada je nakon ubačaja iz kornera Dario Marešić vratio loptu na peterac, a Pukštas slavom spustio loptu u mrežu za 3:2.

Za američkog veznjaka to je gotovo sigurno bila posljednja utakmica u bijelom dresu. Pukštas napušta Hajduk i karijeru bi trebao nastaviti u engleskom Middlesbroughu.

Teško je mogao zamisliti bolji način za oproštaj od Hajduka. U jednoj od najvažnijih utakmica sezone zabio je pogodak koji je Bijelima donio plasman u Konferencijsku ligu.

Pogodak Rokasa Pukštasa možete vidjeti OVDJE.