VIDEO Prošli smo kroz opustošeni Brač: Crnilo dokle pogled seže, pogledajte što je ostalo nakon vatrene stihije

Prošli smo dijelom Brača kojim je proteklih dana harala vatrena stihija. Ondje gdje je donedavno bilo zelenilo danas se prostiru velika crna i siva područja, spaljena vegetacija i prizori koji najbolje svjedoče o razmjerima požara koji je danima držao otok u neizvjesnosti.

Na pojedinim dijelovima jasno se vidi dokle je vatra stigla, ali i koliko je malo nedostajalo da posljedice budu još teže. Dio područja vatrogasci su uspjeli obraniti od vatrene stihije, dok su iza plamena na drugim mjestima ostali kilometri opožarenog terena.

Požar danima držao Brač u neizvjesnosti

Požar je izbio u večernjim satima 10. rujna na području Ložišća, a zbog vjetra se vrlo brzo proširio. Vatrogasci su se tijekom sljedećih dana borili s golemom požarnom frontom koja je ugrožavala područja Ložišća, Bobovišća, Milne i okolnih uvala. Posebno dramatična bila je noć kada se vatra približila Milni, Osibovoj i okolnim kućama, zbog čega je dio stanovnika i turista izmješten na sigurno.

Vatra je tijekom najkritičnijih sati dolazila do kuća i turističkih područja, a pojedini objekti su oštećeni ili izgorjeli. Milna je, zahvaljujući velikom naporu vatrogasaca, obranjena, dok je oko 200 ljudi tijekom dramatične noći bilo izmješteno s ugroženog područja.

Gotovo 4.500 hektara zahvaćeno požarom

Prema podacima iznesenima nakon sastanka Stožera civilne zaštite, požar je zahvatio gotovo 4.500 hektara bračkog područja, a dvije osobe su ozlijeđene, no nisu bile životno ugrožene. Razmjere borbe najbolje pokazuju i brojke s terena. U jednom trenutku u akciji je bilo 235 vatrogasaca sa 68 vozila, pristiglih s Brača, iz brojnih dijelova Dalmacije, ali i drugih hrvatskih županija.

Tijekom jednog dana u gašenju je sudjelovalo čak osam protupožarnih zrakoplova, dok ih je u pojedinim trenucima sedam istodobno djelovalo nad požarištem. Danima se vodila teška borba s vatrom, vjetrom i ponovnim rasplamsavanjima. Čak i nakon što je situacija postala povoljnija, na ogromnom požarištu povremeno su se ponovno pojavljivali otvoreni plamen i dim. Vatrogasci su upozoravali kako je riječ o golemom području na kojem tinjaju panjevi, korijenje i druga goriva te da je zbog vjetra, visokih temperatura i suhe vegetacije moguće ponovno aktiviranje pojedinih dijelova požarišta.

Prizori koji pokazuju prave razmjere vatrene stihije

Nakon svega ostali su prizori koje je teško dočarati samo brojkama. Prošli smo opustošenim dijelom Brača i snimili kako požarište izgleda nakon prolaska vatrene stihije. Na snimkama se vide spaljena područja, ogoljeno tlo i dijelovi otoka koji su potpuno promijenili izgled. Istodobno, na nekim mjestima jasno se vidi granica do koje je vatra stigla i područje koje je od požara ipak spašeno.

Dio prirode nestao je u plamenu, dok je dio područja spašen zahvaljujući velikoj i višednevnoj borbi vatrogasaca.

Pogledajte video i prizore s Brača nakon jedne od najvećih vatrenih stihija koje su posljednjih godina pogodile otok.