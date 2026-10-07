Close Menu

VIDEO Prometni kolaps u Splitu, vozači gube strpljenje: "Već 10 minuta se ne mičem"

Čak su i alternativni pravci kojima se inače može pokušati izbjeći zakrčene glavne prometnice pod velikim opterećenjem
WhatsApp Image 2026-10-07 at 16 18 18

Prometne gužve u Splitu dodatno su se pojačale, a na pojedinim pravcima vozila gotovo da se više i ne pomiču. Posebna regulacija prometa povezana s dolaskom visokih dužnosnika stvorila je velike probleme na gradskim prometnicama.

Kolone se protežu i izvan dijelova grada zahvaćenih posebnom regulacijom, a čitatelji nam javljaju da su zakrčeni i pravci kojima vozači inače pokušavaju zaobići najveće gužve.

Jedan od vozača opisao nam je situaciju na ulazu u Split iz smjera Solina.

„Već 10 minuta se ne mičem. Ovi Split – Kaštela prolaze normalno u oba smjera, a mi Solin – Split nula“, javlja nam čitatelj iz kolone.

 

Trube odjekuju ulicama

Kako vrijeme prolazi, raste i nervoza među vozačima. Na pojedinim mjestima promet se svodi na dugotrajno stajanje i tek povremeno pomicanje nekoliko metara, a nezadovoljstvo se sve češće čuje kroz sirene automobila.

Problemi se pritom prelijevaju i na okolne ulice. Čak su i alternativni pravci kojima se inače može pokušati izbjeći zakrčene glavne prometnice pod velikim opterećenjem.

Među njima je i Ulica Matice hrvatske, koja se često koristi kao jedan od alternativnih pravaca za prolazak kroz grad, odnosno izlazak iz njega. Prema informacijama s terena, i ondje je promet trenutačno u kolapsu.

Kombinacija privremene regulacije, zatvaranja dijela prometnica i pojačanog prometa tako je praktički paralizirala pojedine pravce, pa vozačima koji se kreću prema Splitu ili pokušavaju izaći iz grada preostaje računati na znatno dulje vrijeme putovanja.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
3
Nice
0
What?
0
Laž
2
Sad
0
Mad
7