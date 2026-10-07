VIDEO Prometni kolaps u Splitu, vozači gube strpljenje: "Već 10 minuta se ne mičem"

Prometne gužve u Splitu dodatno su se pojačale, a na pojedinim pravcima vozila gotovo da se više i ne pomiču. Posebna regulacija prometa povezana s dolaskom visokih dužnosnika stvorila je velike probleme na gradskim prometnicama.

Kolone se protežu i izvan dijelova grada zahvaćenih posebnom regulacijom, a čitatelji nam javljaju da su zakrčeni i pravci kojima vozači inače pokušavaju zaobići najveće gužve.

Jedan od vozača opisao nam je situaciju na ulazu u Split iz smjera Solina.

„Već 10 minuta se ne mičem. Ovi Split – Kaštela prolaze normalno u oba smjera, a mi Solin – Split nula“, javlja nam čitatelj iz kolone.

Trube odjekuju ulicama

Kako vrijeme prolazi, raste i nervoza među vozačima. Na pojedinim mjestima promet se svodi na dugotrajno stajanje i tek povremeno pomicanje nekoliko metara, a nezadovoljstvo se sve češće čuje kroz sirene automobila.

Problemi se pritom prelijevaju i na okolne ulice. Čak su i alternativni pravci kojima se inače može pokušati izbjeći zakrčene glavne prometnice pod velikim opterećenjem.

Među njima je i Ulica Matice hrvatske, koja se često koristi kao jedan od alternativnih pravaca za prolazak kroz grad, odnosno izlazak iz njega. Prema informacijama s terena, i ondje je promet trenutačno u kolapsu.

Kombinacija privremene regulacije, zatvaranja dijela prometnica i pojačanog prometa tako je praktički paralizirala pojedine pravce, pa vozačima koji se kreću prema Splitu ili pokušavaju izaći iz grada preostaje računati na znatno dulje vrijeme putovanja.