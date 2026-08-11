VIDEO Problemi pri ukrcaju na Oliver: Autobus zapeo, trajalo je 20 minuta

Nesvakidašnja scena zabilježena je prilikom ukrcaja na Jadrolinijin trajekt Oliver. Autobus koji se pokušavao ukrcati na trajekt zapeo je tijekom manevriranja, a prema tvrdnjama čitatelja koji su nam poslali snimke, cijeli postupak ukrcavanja trajao je oko 20 minuta.

Na snimkama se vidi autobus koji pokušava svladati ulazak u trajekt, dok se ukrcavanje zbog problema s manevriranjem odužilo.

Prema riječima čitatelja koji su svjedočili događaju, bilo je potrebno više pokušaja kako bi se autobus konačno ukrcao na brod.

Čitatelji tvrde: Trajalo je oko 20 minuta

"Ukrcavanje autobusa trajalo je oko 20 minuta", tvrde nam čitatelji koji su snimili cijelu situaciju.

Što je točno uzrokovalo poteškoće pri ukrcaju i je li riječ o problemu povezanom s dimenzijama autobusa, pristupom trajektu ili nekim drugim okolnostima, zasad nije poznato.

Upit o događaju poslali smo Jadroliniji, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Inače, Oliver je trajekt dug 108 i širok 17,5 metara, izgrađen 1997. godine u Japanu. Jadrolinija ga je kupila 2023., a u Hrvatskoj je zaplovio u svibnju 2024. godine na liniji Split – Vela Luka – Ubli.

Trajekt može primiti 680 putnika i 100 osobnih vozila.

O načinu ukrcaja na Oliver govorilo se i ranije. Putnici su još 2024. upozoravali da se vozila ukrcavaju i iskrcavaju preko krme, zbog čega automobili moraju manevrirati unutar broda, dok veća vozila imaju zahtjevniji manevar prilikom ukrcavanja.

Što se dogodilo u ovom konkretnom slučaju trebalo bi biti jasnije nakon odgovora Jadrolinije.