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VIDEO Problemi pri ukrcaju na Oliver: Autobus zapeo, trajalo je 20 minuta

Što se dogodilo u ovom konkretnom slučaju trebalo bi biti jasnije nakon odgovora Jadrolinije

Nesvakidašnja scena zabilježena je prilikom ukrcaja na Jadrolinijin trajekt Oliver. Autobus koji se pokušavao ukrcati na trajekt zapeo je tijekom manevriranja, a prema tvrdnjama čitatelja koji su nam poslali snimke, cijeli postupak ukrcavanja trajao je oko 20 minuta.

Na snimkama se vidi autobus koji pokušava svladati ulazak u trajekt, dok se ukrcavanje zbog problema s manevriranjem odužilo.

Prema riječima čitatelja koji su svjedočili događaju, bilo je potrebno više pokušaja kako bi se autobus konačno ukrcao na brod.

Čitatelji tvrde: Trajalo je oko 20 minuta

"Ukrcavanje autobusa trajalo je oko 20 minuta", tvrde nam čitatelji koji su snimili cijelu situaciju.

Što je točno uzrokovalo poteškoće pri ukrcaju i je li riječ o problemu povezanom s dimenzijama autobusa, pristupom trajektu ili nekim drugim okolnostima, zasad nije poznato.

Upit o događaju poslali smo Jadroliniji, a njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Inače, Oliver je trajekt dug 108 i širok 17,5 metara, izgrađen 1997. godine u Japanu. Jadrolinija ga je kupila 2023., a u Hrvatskoj je zaplovio u svibnju 2024. godine na liniji Split – Vela Luka – Ubli.

Trajekt može primiti 680 putnika i 100 osobnih vozila.

O načinu ukrcaja na Oliver govorilo se i ranije. Putnici su još 2024. upozoravali da se vozila ukrcavaju i iskrcavaju preko krme, zbog čega automobili moraju manevrirati unutar broda, dok veća vozila imaju zahtjevniji manevar prilikom ukrcavanja.

Što se dogodilo u ovom konkretnom slučaju trebalo bi biti jasnije nakon odgovora Jadrolinije.

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