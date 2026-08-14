VIDEO Prizori s požarišta na Dugom otoku: Vatrena fronta širi se iznad Brbinja

Još jedan požar izbio je večeras na zadarskom području. Ovoga puta vatra je planula na Dugom otoku, iznad mjesta Brbinj.

Prema prvim informacijama, požar je zahvatio makiju, nisko raslinje i šumu, a na terenu su angažirane značajne vatrogasne snage.

S vatrom se trenutačno bori 45 vatrogasaca s 15 vozila.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako se požar pod utjecajem bure širi, što dodatno otežava posao vatrogascima.

Dobra je vijest da, prema trenutačno dostupnim informacijama, stambeni i drugi objekti nisu ugroženi.

Intervencija je u tijeku, a snimka s Dugog otoka pokazuje vatrenu frontu koja se širi područjem iznad Brbinja.