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VIDEO Prizori s požarišta na Dugom otoku: Vatrena fronta širi se iznad Brbinja

S vatrom se trenutačno bori 45 vatrogasaca s 15 vozila
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Još jedan požar izbio je večeras na zadarskom području. Ovoga puta vatra je planula na Dugom otoku, iznad mjesta Brbinj.

Prema prvim informacijama, požar je zahvatio makiju, nisko raslinje i šumu, a na terenu su angažirane značajne vatrogasne snage.

S vatrom se trenutačno bori 45 vatrogasaca s 15 vozila.

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Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je kako se požar pod utjecajem bure širi, što dodatno otežava posao vatrogascima.

Dobra je vijest da, prema trenutačno dostupnim informacijama, stambeni i drugi objekti nisu ugroženi.

Intervencija je u tijeku, a snimka s Dugog otoka pokazuje vatrenu frontu koja se širi područjem iznad Brbinja.

 

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