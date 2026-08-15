VIDEO Prizor iz Omiša koji govori više od riječi: Unuk baku u karijoli odvezao na sigurno

Usred dramatičnih trenutaka tijekom velikog požara na omiškom području zabilježena je nesvakidašnja scena koja pokazuje kako su se ljudi snalazili pokušavajući što prije doći na sigurno.

Na snimci koja nam je ustupljena vidi se mladić koji stariju ženu ulicom prevozi u građevinskim kolicima, odnosno karijoli.

Prema riječima čitatelja koji nam je poslao snimku, riječ je o unuku koji je svoju baku s područja Ravnica gurao prema Priku, udaljavajući je od područja ugroženog požarom.

Na Priku se nalazi i Sportski centar Ribnjak, koji je tijekom požara bio organiziran kao prihvatni centar za evakuirane stanovnike i turiste. Pretpostavlja se da su se i njih dvoje uputili upravo prema tom području.

Snimka je nastala dok su se brojni stanovnici Omiša i okolice udaljavali od vatre i tražili sigurno mjesto. U kaosu evakuacije ljudi su koristili ono što im je bilo dostupno, a ovaj je unuk pronašao jednostavan način da svoju baku što prije makne iz opasnosti.