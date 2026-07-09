VIDEO Prišao ogradi, pogledao oko sebe i povukao potez: Objavljen video besramne krađe

Stanovnici zagrebačke Malešnice u noći s utorka na srijedu nepoznati muškarac iz dvorišta je ukrao romobil.

Kako je vidljivo na snimci nadzorne kamere koju je ustupila portalu DNEVNIK.hr, besramna krađa dogodila se malo poslije 4 sata ujutro. Lopov je došetao do ograde s čije je unutarnje strane romobil bio naslonjen. Dohvatio ga je preko ograde, oprezno prebacio na drugu stranu i pobjegao.

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Žena je snimku krađe objavila na Facebooku u grupi "Zakaj volim Špansko" i dodala da je krađu prijavila policiji.

Za DNEVNIK.hr kazala je da ju je o krađi obavijestila susjeda koja je sljedeće jutro primijetila da romobil nije na svom mjestu.

"Prvi put sam doživjela takvu veću krađu, hvala susjedi koja je primijetila da nema romobila. Previše sam bijesna za bilo kakvu poruku lopovu", poručila je te dodala kako se nada da će muškarca netko prepoznati.

Dio komentatora na Facebooku poručio je da su im se dogodile slične krađe, no da ni mjesecima poslije do svojih romobila nisu uspjeli doći. Drugi su oštećenoj ženi iskazali podršku, ali i naglasili da je romobil praktički poklonila ostavivši ga nadohvat prolaznicima, od kojih je jedan, nažalost, ostvario svoju lošu namjeru.

Snimku krađe pogledajte OVDJE.