VIDEO Prije osam godina trčali su za svoju profesoricu, danas je to tradicija: 200 učenika i nastavnika šalje snažnu poruku

Elektrotehnička škola Split i ove se godine uključila u manifestaciju Race for the Cure, koja je tijekom posljednjih osam godina u ovoj školi prerasla u tradiciju. Ovogodišnje izdanje okupit će oko 200 učenika, nastavnika i njihovih prijatelja, koji će sudjelovanjem u utrci i šetnji, donacijama, ali i vlastitim kreativnim radom, poslati poruku podrške ženama koje se suočavaju s rakom dojke.

Za Elektrotehničku školu ovo je osmi Race for the Cure, ali i osmo uzastopno sudjelovanje njezinih učenika i djelatnika.

Učenici sami osmišljavaju, snimaju i montiraju video

Njihova podrška već godinama ne završava samo na sudjelovanju u samoj manifestaciji. Učenici svake godine izrađuju i poseban prigodni video kojim pozivaju druge da se uključe u Race for the Cure. Videouradci su zamišljeni kao spoj edukacije i zabave, s ciljem da privuku pozornost mladih, ali i odraslih, te ih na pristupačan način podsjete na važnost prevencije, redovitih preventivnih pregleda i empatije prema oboljelima.

Posebno je zanimljivo što učenici cijeli proces uglavnom odrađuju sami – od ideje i scenarija do snimanja i montaže – uz podršku i usmjeravanje profesorice Ivane Krce. Upravo je od nje prije osam godina i počela cijela priča.

Sve je počelo kao podrška profesorici koja se borila s rakom dojke

Te su godine učenici prvi put sudjelovali u Race for the Cure kako bi pružili podršku svojoj profesorici, koja se tada suočavala s dijagnozom raka dojke. Željeli su joj pokazati da u svojoj borbi nije sama i dati joj dodatnu snagu u jednom od najtežih životnih razdoblja. Ono što je počelo kao osobna i simbolična gesta s vremenom je preraslo u školsku tradiciju koja iz godine u godinu okuplja nove generacije učenika i sve veći broj sudionika.

"Tema više nije nešto što se događa drugima"

Profesorica Ivana Krce ističe kako kroz ovakve aktivnosti posebno želi educirati i osvijestiti mlade o važnosti prevencije. "Kada s njima razgovaram o ovoj temi, ona prestaje biti samo nešto što se događa drugima. Postaje priča o njihovim mamama, bakama, sestrama, prijateljicama i drugim važnim ženama u njihovu životu", poručuje.

Upravo kroz takav pristup, smatra, mladi postaju svjesniji koliko je važno voditi računa o zdravlju, poticati žene oko sebe na preventivne preglede, ali i razvijati empatiju prema onima koji se suočavaju s bolešću. "Nakon vlastitog iskustva s bolešću još sam se intenzivnije počela baviti ovom temom jer smatram da je izuzetno važno o njoj govoriti otvoreno, osobito s mladima. Ako na ovaj način barem jednu osobu potaknemo da razmisli o prevenciji, obavi pregled ili pruži podršku nekome kome je potrebna, učinili smo puno", istaknula je.

Ove godine slave Rozu

Učenici su i ove godine izradili poseban video, ovoga puta slaveći Rozu, simbol svih žena koje su se suočile s dijagnozom raka dojke. Na taj su način još jednom spojili kreativnost, zajedništvo i društveno važnu poruku te pokazali kako mladi mogu dati snažan doprinos podizanju svijesti o prevenciji i važnosti podrške oboljelima.

Ono što je prije osam godina počelo kao znak podrške jednoj profesorici danas je postalo zajednička priča cijele škole. Najvrjednije je, ističu iz Elektrotehničke škole Split, što se ta priča svake godine prenosi na nove generacije učenika, koje joj iznova daju vlastitu energiju, emociju i kreativnost.