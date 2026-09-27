VIDEO Poziv djevojke razotkrio kuću strave: Policija pronašla sobu za mučenje, uhićeno sedam Srba

Španjolska policija otkrila je sobu za mučenje u kući u Esteponi, spasila dvojicu ozlijeđenih muškaraca i uhitila sedam državljana Srbije. Kako piše El Español, jedan je muškarac pred policajce istrčao gol i krvav, dok su drugoga pronašli vezanog za stolac u prostoriji obloženoj plastikom. Akciju je pokrenuo poziv zabrinute partnerice jedne od žrtava, nakon što joj se muškarac nije javio s navodnog poslovnog sastanka.

Prema navodima španjolskog lista, muškarac je 5. rujna otišao na navodni poslovni sastanak. Partnerici je prethodno rekao da pozove policiju ako joj se ne javi za 20 minuta. Nakon 40 minuta bez odgovora, zatražila je pomoć. Policajci su preskočili ogradu jer nitko nije odgovarao. Tada je iz kuće istrčao gol i krvav muškarac, upozoravajući da im prijeti smrt.

🇪🇸 En Estepona, una mujer llamó a la Policía cuando su pareja no regresó de una reunión. Los agentes terminaron rescatando a dos hombres heridos y descubriendo una habitación preparada para tortura. Hay varios detenidos vinculados presuntamente a una red criminal serbia. El caso vuelve a mostrar otra cara de la Costa del Sol: junto al turismo, también opera como nodo del crimen organizado europeo. https://t.co/IgyiokqKec — Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) September 24, 2026

Drugu žrtvu pronašli vezanu

U kući su zatekli još jednog ozlijeđenog muškarca, vezanog za stolac. Prostorija je bila obložena plastikom, navodno radi uklanjanja tragova krvi, a pronađeni su čekići i kliješta.

Policija je zaplijenila i dvije puške AK-47 te pištolje. Uhićeno je sedam državljana Srbije, kojima je, prema El Españolu, određen pritvor zbog sumnje na otmicu, mučenje, pokušaj ubojstva i pripadnost kriminalnoj skupini.

Istražitelji razmatraju mogućnost obračuna povezanog s drogom. Motiv zasad nije potvrđen.