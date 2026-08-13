VIDEO Požari haraju dalmatinskim otocima: Canadair preusmjeren na Hvar, vatrogasci objavili dramatičnu snimku

Protupožarne snage danas vode borbu s požarima na više lokacija na dalmatinskim otocima. Zbog novog požarišta na Hvaru, u predjelu uvale Vira, Canadair CL-415 koji je prethodno sudjelovao u gašenju požara na Braču preusmjeren je prema Hvaru. Istodobno se nastavlja velika intervencija na području Pučišća na Braču, gdje su angažirane dodatne zračne snage. Prema informacijama Ministarstva obrane, na bračko požarište upućena su još dva protupožarna zrakoplova Airtractor AT-802.

U akciju je uključen i helikopter Mi-171Sh, čija je zadaća prijevoz vatrogasaca i potrebne opreme prema području Pučišća. Time se dodatno pojačavaju snage koje se na terenu bore s vatrenom stihijom.

Situacija na dalmatinskim otocima zahtijeva angažman velikog broja vatrogasaca i protupožarnih zračnih snaga, a razvoj događaja na požarištima prati se iz trenutka u trenutak. Posebno dramatične prizore s terena podijelili su vatrogasci s Hvara. Objavili su video vožnje prema požarištu, a potom i same borbe s vatrenom stihijom i gašenja požara.

Snimka najbolje pokazuje s kakvim se uvjetima vatrogasci suočavaju na terenu. Pogledajte dramatičan video.