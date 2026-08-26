VIDEO Požar u Kaštelima: Izgorjela trafostanica, tri naselja ostala bez struje

U Kaštelima je izbio požar na području iznad trgovačkog centra Stop Shop, a prema prvim informacijama izgorjela je trafostanica.

Zbog požara je došlo do prekida u opskrbi električnom energijom pa su Kaštel Sućurac, Kaštel Gomilica i Kaštel Kambelovac trenutačno bez struje.

Na teren su izašli vatrogasci koji interveniraju na mjestu događaja.

Više informacija o uzroku požara, kao i o tome kada bi se opskrba električnom energijom mogla normalizirati, trebalo bi biti poznato naknadno.