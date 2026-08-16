VIDEO Požar otvorenog područja u Dicmu, na terenu vatrogasci. Evo kakvo je stanje na požarištu

Na području Krušvara u općini Dicmo danas je oko 14:30 sati izbio požar otvorenog prostora.

Kako doznajemo iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split (ŽVOC), odmah po dojavi na teren su upućeni vatrogasci iz Dicma.

Prema prvim informacijama, riječ je o manjem požaru otvorenog područja, a vatrogasci rade na njegovu gašenju.

Iz ŽVOC-a navode kako se očekuje da će požar uskoro biti lokaliziran.

Više informacija bit će poznato nakon završetka vatrogasne intervencije.