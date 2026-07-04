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VIDEO Požar na Hvaru još nije ugašen. Evo kakva je situacija

Pogledajte trenutno stanje

Požar niskog raslinja u poslijepodnevnim satima izbio je na otoku Hvaru, na području između Jagodne i Ivan Dolca.

Veliki požar na Hvaru: Gore vinogradi, vatra se opasno približila vilama

Na terenu su četiri kanadera koja pokušavaju držati požar pod kontrolom. Vatra je zahvatila dijelove nekih vila, a ima i zagorjelih objekata. Izgorio je i dio vinograda. Iz Operativnog vatrogasnog zapovjedništva u Divuljama očekuju pojačavanje vjetra.

Požar još uvijek nije ugašen. Vatrogasci 193 su objavili snimku trenutnog stanja.

 

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