Novi požar u Dalmaciji: Vatrena buktinja na području Miljevaca

Na području Širitovaca u Šibensko-kninskoj županiji izbio je požar otvorenog prostora, a u tijeku je velika vatrogasna intervencija.

Dojava o požaru zaprimljena je danas u 11:23 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.

U gašenje uključene i zračne snage

Na požarištu trenutačno djeluje 14 vatrogasaca sa sedam vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Drniš te DVD-ova Promina i Drniš.

Zbog požara su angažirane i zračne snage. U gašenju sudjeluje jedan Air Tractor, dok su dodatno angažirana i dva kanadera.

Vatrogasna intervencija je u tijeku, a više informacija o opožarenoj površini i stanju na terenu očekuje se naknadno.