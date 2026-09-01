Novi požar u Dalmaciji: Vatrena buktinja na području Miljevaca

Na području Širitovaca u Šibensko-kninskoj županiji izbio je požar otvorenog prostora, a u tijeku je velika vatrogasna intervencija.
Dojava o požaru zaprimljena je danas u 11:23 sati, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.
U gašenje uključene i zračne snage
Na požarištu trenutačno djeluje 14 vatrogasaca sa sedam vozila iz Javne vatrogasne postrojbe Drniš te DVD-ova Promina i Drniš.
Zbog požara su angažirane i zračne snage. U gašenju sudjeluje jedan Air Tractor, dok su dodatno angažirana i dva kanadera.
Vatrogasna intervencija je u tijeku, a više informacija o opožarenoj površini i stanju na terenu očekuje se naknadno.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
13
5