Tragična smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru ponovno je otvorila ozbiljna pitanja o odnosu prema psihijatrijskim pacijentima u Hrvatskoj. U emisiji "Nedjeljom u 2" na HRT-u gostovale su psihologinja Martina Barbiš i psihijatrica Dubravka Ergović, koje su govorile o iskustvima pacijenata, mogućim zlouporabama i problemima zdravstvenog sustava. Posebnu pozornost izazvala su svjedočanstva osoba koje su tijekom psihijatrijskog liječenja, prema vlastitim navodima, bile izložene ponižavanju, prijetnjama i grubom postupanju.

"Pomokrila sam se i tako provela noć"

Psihologinja Martina Barbiš predstavila je rezultate istraživanja provedenog 2014. i 2015. godine, u kojem je sudjelovalo 214 osoba prethodno hospitaliziranih u više od 20 hrvatskih bolnica. Jedno od najpotresnijih svjedočanstava odnosilo se na iskustvo pacijentice koja se liječila u KBC-u Rijeka. Prema njezinim tvrdnjama, medicinsko osoblje nije joj dopustilo odlazak na zahod, nakon čega je bila fizički sputana.

"Tražila sam samo da me puste na WC. Nisu dozvolili, nego su me srušili na pod, gušili s nekom trakom, čupali i obukli u luđačku košulju", dio je svjedočanstva koje je pročitala Barbiš. Pacijentica je navela da je noć provela u izrazito teškim uvjetima, bez mogućnosti odlaska na zahod i moleći za vodu.

Zastrašujući rezultati istraživanja

Prema rezultatima istraživanja, čak 19,43 posto ispitanika požalilo se na pretjerano grub tretman, dok je 8,61 posto navelo da su ih udarali ili im prijetili udarcima. Još više zabrinjava podatak da je 33,97 posto sudionika izjavilo kako su pristali na određeni tretman protiv vlastite volje zbog straha od prisile ili zlostavljanja. Važno je naglasiti da se radi o dobrovoljnom uzorku i istraživanju starijem od deset godina, pa se njegovi rezultati ne mogu smatrati pokazateljem današnjeg stanja u svim hrvatskim psihijatrijskim ustanovama.

Psihijatrica potresena tragedijom u Jankomiru

O slučaju Kristiana Josipa Periša govorila je i psihijatrica Dubravka Ergović, koja nije skrivala koliko ju je tragedija pogodila. "Nezamislivo je udariti pacijenta, a pogotovo udariti svezanog pacijenta. To se ne radi, to je zabranjeno", poručila je. Upozorila je i na ozbiljan nedostatak zdravstvenih djelatnika te potrebu za jasnim, ujednačenim pravilima i obveznom edukacijom osoblja.

Psihologinja Barbiš zatražila je stroži nadzor, inspekcije i kontrole u ustanovama u kojima borave ranjive osobe.

Unatoč potresnim iskustvima dijela pacijenata, obje stručnjakinje naglasile su važnost kvalitetne psihijatrijske skrbi, empatije i pravodobnog liječenja. Istraživanje je zabilježilo i pozitivna iskustva pacijenata kojima je stručna pomoć znatno poboljšala život.