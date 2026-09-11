VIDEO Potop u Splitu: Palo i do 55 litara kiše, voda prekrila gradske prometnice

Obilna kiša koja je jutros zahvatila Split u kratkom je vremenu stvorila velike probleme na gradskim prometnicama. Na pojedinim dijelovima grada palo je i do 55 litara kiše po četvornom metru, a voda se zadržava na brojnim cestama.

Posebno je problematično na Poljičkoj cesti i u Ulici Brune Bušića, gdje su se nakon obilnih oborina stvorile velike količine vode.

Prizori s gradskih ulica pokazuju posljedice snažnog pljuska koji je nakon dugog razdoblja vrućine i suhog vremena stigao u Split. Ono što je počelo kao dugo očekivano osvježenje vrlo brzo je na pojedinim prometnicama stvorilo probleme.

Prema dostupnim podacima, količina oborina nije bila jednaka u svim dijelovima grada, a mjestimice je izmjereno čak 55 litara kiše po četvornom metru.

Vozačima se stoga savjetuje dodatni oprez, osobito na prometnicama na kojima se nakupila veća količina vode.