VIDEO Poslušajte kako Plenković priča francuski

Premijer Andrej Plenković danas je u Splitu domaćin nekima od najvažnijih europskih čelnika, a među gostima summita MED9 su francuski predsjednik Emmanuel Macron i monegaški knez Albert II. Uz brojne političke teme koje će se otvoriti na sastancima, njih trojica imaju i jedan zajednički jezik – francuski.

Da Plenković govori francuski nije novost onima koji dulje prate njegovu diplomatsku i političku karijeru. Hrvatski premijer bez problema daje intervjue francuskim medijima, održava govore na francuskom i tim se jezikom služi tijekom međunarodnih susreta.

No otkud mu zapravo tako dobar francuski?

Godine provedene u Parizu

Odgovor se dobrim dijelom krije u njegovoj diplomatskoj karijeri prije ulaska u hrvatsku visoku politiku.

Plenković je diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a diplomatsku karijeru započeo je u Ministarstvu vanjskih poslova. Jedan od važnijih dijelova njegove profesionalne biografije vezan je upravo uz Francusku.

Od 2005. do 2010. radio je u hrvatskom veleposlanstvu u Parizu, najprije kao savjetnik, a potom i kao zamjenik veleposlanika. Pet godina života i diplomatskog rada u francuskoj prijestolnici značilo je i svakodnevno korištenje jezika u profesionalnom okruženju.

Francuski mu tako nije ostao samo strani jezik naučen tijekom obrazovanja, nego radni diplomatski jezik kojim se nastavio služiti i nakon povratka iz Pariza.

U službenom životopisu hrvatskog premijera među jezicima koje govori navedeni su engleski, francuski, talijanski i njemački.

Macron je još prije nekoliko godina javno spomenuo njegov francuski

Koliko je Plenkovićeva povezanost s Francuskom poznata u tamošnjim političkim krugovima pokazao je i Emmanuel Macron.

Kada je Plenković 2018. boravio u Parizu, francuski predsjednik pred kamerama je posebno spomenuo njegov odnos prema Francuskoj.

Macron je tada kazao kako zna koliko Plenković voli Francusku i da govori francuski te se osvrnuo i na godine koje je hrvatski premijer proveo u Parizu.

Njih dvojica tijekom godina razvili su intenzivne političke odnose, a Francuska i Hrvatska dodatno su produbile suradnju kroz strateško partnerstvo. Plenković je i u prosincu prošle godine boravio u Parizu, gdje se ponovno sastao s Macronom.

Cijele intervjue daje na francuskom

Da nije riječ samo o nekoliko naučenih diplomatskih fraza pokazuje i Plenkovićevo pojavljivanje u francuskim medijima.

Još 2019. gostovao je u emisiji "Ici l'Europe", gdje je intervju vodio na francuskom jeziku. Govorio je o europskoj politici, Brexitu, proširenju Europske unije i odnosima s Francuskom.

Francuski Le Monde svojedobno ga je opisao kao frankofona, podsjećajući pritom upravo na njegovu nekadašnju funkciju zamjenika hrvatskog veleposlanika u Francuskoj.

A krajem 2025. nastupio je i pred Francuskim institutom za međunarodne odnose, jednim od poznatijih europskih think-tankova. Konferencija s hrvatskim premijerom održana je – na francuskom jeziku.

Tijekom istog posjeta Parizu Plenković se na francuskom obratio i na gospodarskom skupu.

Danas mu u Split stižu dvojica frankofonih državnika

Francuski mu danas može biti posebno koristan.

Na summit MED9 u Split stigao je Emmanuel Macron, kojemu je francuski materinski jezik. Među posebnim gostima je i suvereni knez Monaka Albert II., još jedan šef države kojemu je francuski službeni i materinski jezik.

Plenković je Macrona već dočekao u Splitu, a njihov bilateralni sastanak jedan je od sastanaka na marginama velikog mediteranskog summita.

Hrvatska ove godine predsjeda skupinom MED9, koju čine Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. U Split su stigli i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa te drugi europski i mediteranski čelnici.

Glavne teme susreta su sigurnost i migracije, energetika, zaštita okoliša i voda, demografija te odnosi Europske unije s njezinim južnim susjedstvom.

A kada službeni sastanci završe i nestane potreba za protokolarnim prijevodom, hrvatski premijer barem s dvojicom današnjih gostiju nema jezičnu barijeru – Macronu i Albertu može se obratiti na njihovu francuskom.