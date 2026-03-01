VIDEO Popularni svećenik iz Kaštela o vezi ili braku s muslimanom: "To nije grijeh niti katastrofa"

Naglasio je kako takve veze nisu zabranjene niti ih smatra grijehom, podsjetivši da u Katoličkoj Crkvi postoje mješoviti brakovi. “Musliman može biti bolji čovjek od kršćanina”, rekao je, no dodao je da mlade upozorava na izazove koje takvi odnosi mogu donijeti.

Istaknuo je kako cilj kršćanskog života nije brak sam po sebi, nego svetost i zajedništvo s Bogom.

“Brak je sredstvo za postizanje svetosti. U braku bi supružnici jedno iz drugoga trebali izvlačiti svetost”, poručio je, dodajući kako smatra da partner koji ne dijeli istu vjeru u tom smislu ne može pružiti potpunu duhovnu potporu, bez obzira na to koliko bio dobar čovjek.

Upozorio je i na konkretne poteškoće s kojima se, kako tvrdi, suočavaju neki parovi u mješovitim brakovima, osobito kada je riječ o odgoju djece.

“Mnogi mi priznaju da djecu odgajaju sami i da u tome ne osjećaju podršku supružnika, što im predstavlja veliku patnju”, istaknuo je.

Što je još rekao o ovoj temi, može se pogledati u videu podcasta.