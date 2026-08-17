VIDEO Ponovno buknulo u Dalmaciji! Vatrogasci odmah krenuli u borbu s vatrom: Evo kakva je situacija

Požar koji je prije nekoliko dana izbio na području Kune Pelješke i potom se, potpomognut snažnim vjetrom, proširio prema Potomju, ponovno se aktivirao tijekom ponedjeljka. Vatrogasne snage nalaze se na terenu, a situacija je trenutačno pod kontrolom.

Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je za DuList kako su vatrogasci već raspoređeni na požarištu te da stanje zasad nije alarmantno.

U gašenje je uključen i kanader, koji je prije mraka djelovao na požarištu i pomogao u brzom stabiliziranju situacije. Simović je izrazio nadu da će stanje na terenu ostati povoljno i tijekom nastavka intervencije.

Požar je prvotno izbio u petak na području Kune Pelješke, nakon čega se zbog jakog vjetra proširio u smjeru Potomja. Vatrogasci i dalje prate stanje na terenu