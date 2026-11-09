VIDEO Politički sukob u Sinju: Bulj napustio sjednicu Gradskog vijeća, optužio HDZ i Jadrijevićevu listu za blokadu vrtića i sporta

Nove političke napetosti obilježile su sjednicu Gradskog vijeća Sinja održanu u ponedjeljak. Gradonačelnik Miro Bulj napustio je sjednicu nakon što nije prihvaćeno uvrštavanje rebalansa gradskog proračuna za 2026. godinu na dnevni red. Bulj je o svemu izvijestio putem društvenih mreža, oštro kritizirajući vijećnike HDZ-a i Nezavisne liste dr. Jadrijevića, koje smatra odgovornima za nastalu situaciju.

Sportski klubovi tražili dodatnih 330.000 eura

Prema Buljevim navodima, Sportska zajednica Grada Sinja zatražila je povećanje proračunskih sredstava za 330.000 eura, a gradonačelnik smatra da je takav zahtjev opravdan zbog rada i rezultata sinjskih sportaša i klubova. "Sinjski vrtići, naše odgojiteljice, roditelji, djeca, kao i sportski klubovi, naši sportaši, treneri i sportski djelatnici, svojim radom i rezultatima pronose ime Sinja i Cetinske krajine. Oni su ponos našega grada i zaslužuju veću financijsku potporu", poručio je Bulj. Naglasio je kako ulaganje u sport nije samo financijska pomoć klubovima, nego i ulaganje u djecu, mlade i njihovu budućnost.

Sporno i povećanje vrtićkih kapaciteta

Osim dodatnih sredstava za sport, Bulj je upozorio i na potrebu proširenja kapaciteta dječjih vrtića te otvaranja novih vrtićkih skupina. Istaknuo je kako je cilj gradske uprave osigurati mjesto u vrtiću za svako dijete i kvalitetnije uvjete za rad odgojiteljica. "Roditelji moraju imati sigurnost da će njihova djeca imati kvalitetne uvjete za odrastanje, igru i obrazovanje", naglasio je sinjski gradonačelnik.

U nastavku objave Bulj je iznio ozbiljne političke optužbe na račun HDZ-a i Jadrijevićeve liste, tvrdeći da njihovo postupanje predstavlja blokadu važnih gradskih projekata. "Naša djeca ne smiju biti taoci političkih trgovina i kočenja većine HDZ-a i Nezavisne liste Jadrijević u Gradskom vijeću", poručio je.

Naglasio je kako neće odustati od ulaganja u sport, obrazovanje i najmlađe stanovnike Sinja. "Dok se HDZ i NL Jadrijević bave političkim trgovinama, moj je posao boriti se za konkretne projekte, sportske klubove, vrtiće i bolju budućnost svih naših građana", zaključio je Miro Bulj.