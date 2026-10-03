VIDEO Policija upala kod 36-godišnjaka u Splitu: U kući, tvrtki i kontejneru pronašli nevjerojatne količine kemikalija

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga dovršili su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio dva kaznena djela, neovlaštena proizvodnja i promet drogama i nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici su oduzeli veliku količinu kemikalija koje služe kao osnovni gradivni element, odnosno komponenta u kemijskim reakcijama za dobivanje droga amfetamina i metamfetamina - prekursora i velike količine kemijskih tvari (kiselina, zapaljivih tekućina, monohidričnih alkohola, sumpora i ostalih tvari) koje se mogu upotrijebiti za izradu droge te tvari koje služe za izradu eksplozivnih tvari.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnjak u Splitu, u kući, u prostorijama tvrtke i u brodskom kontejneru, s ciljem proizvodnje droga amfetamina i metamfetamina te daljnje preprodaje, neovlašteno nabavio i posjedovao 205 kilograma prekursora BMK, odnosno 1-fenil-2-propanona, benzil-metil-ketona, a koji se prekursor nalazi na Popisu droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, a čija je isključiva namjena proizvodnja droga amfetamina i metamfetamina.

Također, uz prekursor, pronađeno je i 960 kilograma bijele praškaste tvari, koja služi kao punilo za drogu amfetamin, velike količine tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga i koje su namijenjene njihovoj neovlaštenoj proizvodnji i dvije digitalne vage za precizno mjerenje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnjak neovlašteno napravio, nabavio, prenosio, izvozio, uvozio i posjedovao opremu, materijal i tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga, za koje zna da su namijenjeni njihovoj neovlaštenoj proizvodnji, pa je time počinio kazneno djelo protiv zdravlja ljudi - neovlaštena proizvodnja i promet drogama - djelo opisano u članku 190. stavku 6. Kaznenog zakona.

Nadalje, kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 36-godišnjak u Splitu neovlašteno posjedovao:

• 45 litara acetona,

• 16 litara 35 % vodikova peroksida,

• 40 kg 35 % vodikova peroksida,

• 7 kilograma kalcijeva nitrata,

• 1,5 kilograma aluminija u prahu,

• 34 kilograma natrijeva nitrata,

• kilogram kalijeva nitrata,

a koje tvari služe za izradu eksplozivnih tvari. Dakle, neovlašteno je posjedovao, nabavljao, izrađivao, prodavao, razmjenjivao sredstva potrebna za izradu eksplozivnih tvari, pa je time počinio kazneno djelo protiv javnog reda - nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari - djelo opisano u članku 331. stavku 6. Kaznenog zakona.

Nakon dovršenog istraživanja 36-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.