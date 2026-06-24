VIDEO Policija se oglasila o požaru auta na A1

Iz splitske policije su izvijestili kako su u 20.15 sati zaprimili je dojava o požaru na vozilu koji je izbio tijekom vožnje autocestom A1 u smjeru Dubrovnika. Požar su ugasili vatrogasci. Nema ozlijeđenih osoba i u događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela.

RANIJE OBJAVLJENO

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Požar osobnog automobila izbio je danas na autocesti A1, na dionici kod Srijana, neposredno prije velikog nadvožnjaka.

Prema prvim informacijama, vozilo se tijekom vožnje zapalilo iz zasad neutvrđenih razloga, nakon čega su na mjesto događaja upućene žurne službe. Gusti dim bio je vidljiv iz veće udaljenosti, a prolaznici su o događaju odmah obavijestili vatrogasce.

Vatrogasci su po dolasku pristupili gašenju požara te stavili vatru pod kontrolu, čime je spriječeno njezino daljnje širenje. Za sada nema informacija o ozlijeđenim osobama.