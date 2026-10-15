VIDEO Pojavila se nova snimka nadzorne kamere! Pogledajte kako su izgledali sinoćnji neredi na splitskoj Rivi

Nova snimka sinoćnjih navijačkih nereda na splitskoj Rivi pojavila se na društvenim mrežama. Riječ je o snimci nadzorne kamere u trajanju od jedne minute i 48 sekundi, koja prikazuje događaje u središtu grada uoči večerašnje utakmice Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Snimku je objavio Hooligans.cz, češki portal specijaliziran za praćenje nogometnih navijačkih i huliganskih skupina. Video donosi novi pogled na dramatičnu noć tijekom koje su jake policijske snage intervenirale kako bi spriječile sukob većih razmjera.

Policija spriječila sukob više stotina izgrednika

Podsjetimo, kako je ranije izvijestila Dalmacija Danas, incident se dogodio u srijedu, 14. listopada, oko 23:30 sati.

Prema službenim informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u samom središtu grada došlo je do pokušaja sukoba više stotina izgrednika iz obje navijačke skupine. Policijski službenici uporabom sredstava prisile spriječili su sukob, nakon čega su se izgrednici razbježali. Javni red i mir ponovno je uspostavljen u roku od 15 minuta. "Nije bilo ozlijeđenih osoba, a privedeno je 57 osoba", izvijestila je splitska policija.

15.10.2026, Hajduk Split🇭🇷 - Ajαx Amsterdam🇳🇱, 150 Torcida Split attacked Ajax fans on the riva in Split before match, click here for more: https://t.co/w88c1AHmgc All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/OD7UtlRC7D https://t.co/5Qe8Sy9vhW — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 15, 2026

Napetosti u Splitu uoči utakmice na Poljudu

Sinoćnji događaji nastavak su niza navijačkih incidenata koji posljednjih dana prate dolazak navijača nizozemskog Ajaxa u Split. Policija je i prethodnih dana intervenirala zbog sukoba, napada i posjedovanja nedozvoljenih predmeta, a sigurnosne mjere dodatno su pojačane uoči današnje utakmice Hajduka i Ajaxa. Susret se igra večeras na Poljudu s početkom u 18:45 sati, a pozornost javnosti, osim na nogomet, usmjerena je i na sigurnosnu situaciju u gradu.