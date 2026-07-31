VIDEO Pogledajte trenutak izbijanja požara na Rivi. Prolaznici u šoku: "Čule su se eksplozije"

Snimka iz prvih trenutaka požara pokazuje trenutak kada je vatra buknula u ugostiteljskom objektu na Obali Lazareta u samom centru Splita. U samo nekoliko trenutaka plamen se proširio, a iznad Rive počeo se dizati gusti crni dim.
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Prema riječima svjedoka koji su se zatekli u blizini, u trenutku izbijanja požara čuli su se jaki udari nalik eksplozijama. Što je točno uzrokovalo te zvukove, zasad nije poznato, a detalje će utvrditi nadležne službe.
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"Čule su se eksplozije", kazali su nam prolaznici koji su se zatekli u blizini u trenutku izbijanja požara u centru Splita.
Građani i turisti koji su se našli na splitskoj Rivi pratili su dramatične prizore, dok su vatrogasci odmah krenuli u intervenciju kako bi stavili požar pod kontrolu i spriječili njegovo daljnje širenje.