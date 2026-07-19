VIDEO Pogledajte što je napravio bivši hajdukovac usred noćnog kluba

Poznati hrvatski DJ Dado, pravim imenom Daniel Zebić, proteklog je petka ponovno rasplesao publiku u vodičkom Opium Clubu, jednom od najpoznatijih noćnih klubova na Jadranu. Večer je, međutim, obilježio i neočekivani gost, bivši nogometaš Hajduka Ante Rukavina.

Rukavina se tijekom večeri prihvatio mikrofona i zajedno s okupljenima zapjevao kultnu hajdučku pjesmu "Zbog jedne ljubavi", što je izazvalo oduševljenje među posjetiteljima.

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Rukavina je u Hajduk stigao kao veliko pojačanje

Podsjetimo, Ante Rukavina u Hajduk je stigao 2007. godine iz Šibenika kao jedno od najzvučnijih pojačanja tog razdoblja. Njegov dolazak izazvao je veliku euforiju među navijačima, a prvi trening na Poljudu pratilo je oko 200 gledatelja.

Za splitski je klub debitirao protiv Osijeka, kada je pri ulasku u igru dobio ovacije s tribina. Iako početak nije bio rezultatski impresivan, prvi pogodak dočekao je u velikom stilu – hat-trickom protiv Intera iz Zaprešića u pobjedi Hajduka 7:1.

Nakon dvije sezone na Poljudu karijeru je nastavio u grčkom Panathinaikosu, a tijekom bogate igračke karijere nastupao je i za reprezentaciju Hrvatske te niz europskih klubova.