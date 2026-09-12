VIDEO Pogledajte razmjere velikog požara na Braču iz zraka

Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljen je video koji donosi pogled na požarište na Braču iz zraka.

Snimke najbolje pokazuju razmjere požara i površinu koju je vatra zahvatila. Iz zraka se mogu vidjeti veliki dijelovi opožarenog terena, ali i aktivna područja na kojima se još uvijek vodi borba s vatrom.

Požar kod Ložišća i dalje zahtijeva velik angažman vatrogasaca i zračnih snaga. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe, dok su u gašenju sudjelovali i protupožarni zrakoplovi.

Pogledajte u videu kako požarište na Braču izgleda iz zraka.