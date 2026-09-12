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VIDEO Pogledajte razmjere velikog požara na Braču iz zraka

Novi video snimljen iz zraka pokazuje koliko je veliko područje zahvaćeno požarom na Braču. Na snimci se jasno vide opožarena područja i razmjeri požarišta na kojem se vatrogasci i dalje bore s vatrom
pozar brac nn

Na Facebook stranici Vatrogasci 193 objavljen je video koji donosi pogled na požarište na Braču iz zraka.

Snimke najbolje pokazuju razmjere požara i površinu koju je vatra zahvatila. Iz zraka se mogu vidjeti veliki dijelovi opožarenog terena, ali i aktivna područja na kojima se još uvijek vodi borba s vatrom.

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Na požaru na Braču u jednom trenutku bilo čak sedam protupožarnih zrakoplova

Požar kod Ložišća i dalje zahtijeva velik angažman vatrogasaca i zračnih snaga. Na terenu su brojne vatrogasne ekipe, dok su u gašenju sudjelovali i protupožarni zrakoplovi.

 

Pogledajte u videu kako požarište na Braču izgleda iz zraka.

 

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