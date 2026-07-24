VIDEO Pogledajte masovnu tučnjavu nakon nastupa popularnog pjevača: Letjele stolice, ozlijeđen i policajac

Pjevač Aleksandar Vuksanović, poznatiji javnosti kao Aca Lukas, sinoć je održao koncert u Nikšiću u Crnoj Gori, a večer je završila kaotično.

Nedugo nakon što je popularni folk pjevač napustio scenu, među gostima je izbila masovna tučnjava u kojoj je, prema navodima, sudjelovalo više od 80 osoba.

Snimke koje se šire društvenim mrežama prikazuju potpuno kaotične prizore: gosti su se međusobno naguravali, letjele su šake i boce, a u sukob se morala uključiti i policija. Tijekom intervencije ozlijeđen je i jedan policijski službenik.

Policija je objavila službeno priopćenje o incidentu koji se dogodio nakon koncerta u Nikšiću. Prema navodima iz priopćenja, dežurna služba Odjela sigurnosti Nikšić oko 1:20 sati zaprimila je dojavu da je u unutrašnjosti Trim centra u Nikšiću, gdje je prethodno održan koncert estradnog izvođača, izbila tučnjava između većeg broja osoba.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su zatekli više osoba koje su narušavale javni red i mir. Prema dosadašnjim informacijama, veća skupina sudionika međusobno se fizički sukobila, pri čemu su se udarali rukama, nogama i različitim predmetima, piše mondo.rs.

U službene prostorije policije privedeni su D. M. (19), L. M. (40) i I. K. (36), dok su se A. K. (21) i M. R. (20), svi iz Nikšića, sami javili policiji. Liječničkim pregledom utvrđeno je da su I. K. i L. M. zadobili lakše tjelesne ozljede.

Tijekom intervencije ozlijeđen je i jedan policijski službenik, koji je zadobio lakšu ozljedu u predjelu glave nakon što ga je pogodila staklena boca.

Regionalni mediji navode kako je iste večeri nastup imala i pjevačica imena Slađa Alegro.

Nakon što su crnogorski mediji objavili da je tijekom večeri došlo do sukoba među gostima te da ima ozlijeđenih, oglasila se i ona.

"Saznala sam za to tek jutros. To se vjerojatno dogodilo nakon našeg nastupa. Lukas i ja nastupali smo zajedno u Nikšiću i bio je to jedan predivan koncert. Moji tehničari rekli su mi kasnije, dok su pakirali opremu, da je došlo do sukoba. Znate kako, gdje ima i pića, ima i tuče. Mislim da je policija reagirala na vrijeme i spriječila daljnje incidente. Ja sam u to vrijeme već bila u hotelu, u krevetu", rekla je za Telegraf.

Aca Lukas zasad se nije javno oglasio o incidentu koji je uslijedio nakon koncerta, niti je komentirao događaje koji su završili policijskom intervencijom.

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