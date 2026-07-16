VIDEO Pogledajte korteo Torcide uoči utakmice sa Žilinom

Nogometaši Hajduka s početkom u 20:30 sati protiv Žiline u Slovačkoj igraju uzvratnu utakmicu 1. kola kvalifikacija za Europa ligu. Podsjetimo, Hajduk je na uzvrat doputovao s prednošću 2:0 zahvaljujući golovima Roka Brajkovića u prvom i Dalissona u drugom poluvremenu. Televizijski prijenos je na kanalu HDTV.

Društvenim mrežama dijeli se snimka kortea Torcide kako prolazi slovačkim gradom uz nadzor policije, piše Index.

Stotine policajaca raspoređene su po gradu, a navijače su dočekali helikopteri, oklopna vozila i policajci na konjima. Neki od njih naoružani su dugim cijevima, što pokazuje koliko ozbiljno domaćini shvaćaju ovu utakmicu visokog rizika. Zasad je sve proteklo vrlo mirno.

Što se dogodilo 2009.?

Ovako visoka razina opreza posljedica je sjećanja na velike nerede iz 2009. godine, kada je Hajduk posljednji put gostovao u Žilini. Tada je došlo do jednog od najvećih sukoba u povijesti splitske navijačke skupine, i to upravo sa slovačkom policijom, a scene su bile nadrealne.

Podsjetimo, Hajduk je tada imao UEFA-inu zabranu organizirane prodaje ulaznica svojim navijačima za dva gostovanja nakon nereda protiv Birkirkare na Malti. Zabrana se, međutim, nije odnosila na pojedinačnu kupnju, pa su navijači Hajduka vlastitim kanalima došli do karata.

Unatoč tome, slovačka policija nije im dopustila ulazak na stadion. Nakon manjih nereda po gradu, uslijedila je brutalna reakcija policije koja je na prilazima stadionu pretukla Hajdukove navijače.