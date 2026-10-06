VIDEO Modrić nakon poraza otišao u zagrljaj rodbini iz Zadra

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras je na Poljudu poražena od Španjolske rezultatom 2:1, no nakon posljednjeg sučeva zvižduka zabilježili smo jedan poseban trenutak.

Kapetan Vatrenih Luka Modrić nakon utakmice nije odmah napustio splitski stadion. Prišao je tribinama gdje ga je čekala rodbina iz Zadra te ih srdačno pozdravio.

Iako nakon poraza sigurno nije bilo razloga za zadovoljstvo rezultatom, Modrić je pronašao vremena za svoje najbliže. Kratko druženje i pozdravi nakon utakmice privukli su pažnju onih koji su se još uvijek nalazili na tribinama Poljuda.

Za Modrića, koji je rođen u Zadru i čiji su životni i nogometni počeci snažno vezani uz zadarsko područje, susret s rodbinom nakon utakmice bio je lijep obiteljski trenutak nakon zahtjevne večeri za Vatrene.

Kako je izgledao susret Luke Modrića s rodbinom iz Zadra nakon utakmice Hrvatske i Španjolske, pogledajte u našem videu.