VIDEO Pogledajte kako su vatrogasci i kanaderi vodili veliku bitku s požarom na Korčuli

Glavni vatrogasni zapovjednik sinoć je izdao jzapovijed o pokretanju izvanredne dislokacije na otok Korčulu. U dislokaciju su uključene snage VZŽ Koprivničko-križevačke, Krapinsko-Zagorske, Zagrebačke i VZG Zagreba.

Na gašenju požara kod Blata na Korčuli angažirane su bile sve vatrogasne snage s otoka. S kopna su upućene snage VZŽ Dubrovačko-neretvanske, kao i Intervencijska vatrogasna postrojba Dubrovnik, ukupno 64 vatrogasca s 23 vozila. U gašenje su uključena ukupno 4 CL-415 i 1 AT-802.



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Kiša koja je tijekom noći zahvatila područje požara na Korčuli stigla je u ključnom trenutku i znatno olakšala posao vatrogascima, koji su se satima borili s vatrenom stihijom. Oborine su usporile širenje vatre i omogućile predah iscrpljenim snagama na terenu.

Unatoč tome što je izbjegnuta još veća katastrofa, posljedice požara su goleme. Široko područje oko Smokvice ostalo je opustošeno, a krajolik koji je donedavno bio prekriven zelenilom sada čine pocrnjela stabla, spaljeno raslinje i slojevi pepela.

U nastavku pogledajte intervenciju vatrogasaca i zračnih snaga tijekom gašenja požara.