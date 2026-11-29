Snažna bura koja ove nedjelje, 29. studenoga, puše diljem Dalmacije stvara ozbiljne poteškoće u cestovnom i pomorskom prometu. Brojne pomorske linije su u prekidu, zatvoreni su dijelovi autoceste i Jadranske magistrale, a problemi su zabilježeni i na području Brača.

Čitatelj Dalmacije Danas javio nam se iz Supetra, gdje je, prema njegovim riječima, katamaran Krilo Nomadic zbog snažnog vjetra morao odustati od pristajanja i vratiti se prema Splitu.

"Gledam svojim očima i ne vjerujem"

"Katamaran nije mogao pristati u Supetar i vratio se nazad za Split. Gledam svojim očima i ne vjerujem da može ovako ploviti po jakoj buri", kazao nam je čitatelj.

Informacija o neuspjelom pristajanju katamarana zasad se temelji na svjedočanstvu čitatelja.

Na videosnimci koju nam je čitatelj ustupio vide se trajekt Hrvat i katamaran na uzburkanom moru, a prizori najbolje dočaravaju koliko su zahtjevni današnji uvjeti za plovidbu.

Zatvoren dio autoceste A1, ne može se ni preko Paškog mosta

Prema izvješću Hrvatskog autokluba ažuriranom u 11:05 sati, zbog snažnog vjetra za sve skupine vozila zatvoreni su:

autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje

Jadranska magistrala između Karlobaga i Svete Marije Magdalene

državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Paški most

omiška obilaznica.

Obilazak zatvorene dionice autoceste A1 za osobna vozila preporučuje se cestama preko Karina, Obrovca i Gračaca, dok se ostale skupine vozila preusmjeravaju preko Kistanja, Knina i Gračaca. Samo za osobna vozila otvorene su dionica autoceste A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice te Jadranska magistrala između Novog Vinodolskog i Karlobaga.

Brojne pomorske linije u prekidu

Prema informacijama ažuriranima u 10:55 sati, zbog snažnog vjetra u prekidu su trajektne linije Prizna – Žigljen i Šibenik – Kaprije – Žirje. Obustavljene su i katamaranske linije Pula – Zadar – Pula, Mali Lošinj – Cres – Rijeka, Novalja – Rab – Rijeka, Šibenik – Žirje – Kaprije, Jelsa – Bol – Split te Ubli – Korčula – Dubrovnik.

U prekidu je i brodska linija Mali Lošinj – Unije – Susak. Za ponedjeljak, 30. studenoga, već je najavljen prekid katamaranskih linija Mali Lošinj – Cres – Rijeka i Novalja – Rab – Rijeka.

Važne promjene za putnike iz splitske trajektne luke

Došlo je i do izmjena u večerašnjem redu plovidbe iz splitske trajektne luke. Katamaran na liniji Split – Vis isplovit će iz Splita u 20:30 sati, umjesto u 19:30 sati, dok će trajekt iz Splita prema Starom Gradu na Hvaru isploviti u 21 sat, umjesto u 20:30 sati.

S obzirom na zahtjevne vremenske uvjete i mogućnost novih prekida prometnih veza, putnicima se savjetuje da prije polaska provjere aktualno stanje na stranicama HAK-a i Jadrolinije.