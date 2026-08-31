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VIDEO Pogledajte kako naš ministar pjeva Thompsonov hit

Objavio snimku i poslao emotivnu poruku
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Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru okupio je u subotu brojne posjetitelje, a među njima bio je i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

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Dijelić atmosfere s koncerta odlučio je podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, objavivši snimku na kojoj zajedno s okupljenima pjeva Thompsonove pjesme. Uz video je ostavio i emotivnu poruku posvećenu Vukovaru, gradu iz kojeg dolazi.

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PRIZORI ZA PAMĆENJE: Pogledajte Thompsonov koncert u Vukovaru iz zraka, more ljudi i baklje obojile noć u crveno

"Večeras sam prije svega Vukovarac.

Moj se grad nagledao stvarnih prijetnji, ovdje svi jako dobro znamo što su mržnja, nasilje i strah.

Zbog svega što smo prošli danas smo toliko ponosni na sve što smo postigli.

Zato mi teško pada kada se o koncertu u Gradu Heroju govori kao o nečemu čega bi se Vukovar trebao bojati ili sramiti. Glasna manjina i pojedinci začepili bi usta tisućama, ali moraju znati da Vukovar nikada neće stišavati svoj glas.

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Predugo nas kroz povijest prati ta naša nesretna navika da sami utišavamo svoje i jedni drugima određujemo koliko glasno smijemo voljeti Hrvatsku. Ostavimo tu kletvu jednom zauvijek iza sebe", napisao je ministar te dodao:

 

 

 
 
 
 
 
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Objavu dijeli David Vlajčić (@david_vlajcic)

 

"Večeras u Vukovaru pjevat ćemo, ljudi!", zaključio je.

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Koncert u Vukovaru imao je i snažnu humanitarnu dimenziju. Nakon što se podmire organizacijski troškovi, prikupljena sredstva bit će usmjerena prema dovršetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te donatorskoj kampanji „I ti si Vukovar“. Cilj kampanje je prikupljanje sredstava za izgradnju Stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u Vukovaru.

Koliko je ljudi u subotu stiglo na koncert, bit će poznato nakon što budu objavljeni službeni podaci, no prizori iz Vukovara već su dovoljno dojmljivi. Tisuće okupljenih, more svjetala i baklji te velika pozornica stvorili su atmosferu koja je obilježila večer u gradu.

 

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