VIDEO Pogledajte kako je "kamikaza" u Mercedesu vozio brzom cestom prema Širini u suprotnom smjeru: "Svako može falit, al' kad si skužio nastavit dalje?"

Nevjerojatna i iznimno opasna situacija snimljena je sinoć, 15. srpnja u večernjim satima je na brzoj cesti od Širine prema Trogiru. Vozač Mercedesa kretao se u suprotnom smjeru, iz pravca Trogira prema vozilima koja su dolazila iz smjera Splita.

Cijelu situaciju snimila je kamera iz automobila jednog od vozača koji se u tom trenutku našao na prometnici. Na snimci se vidi vozilo koje dolazi iz suprotnog smjera, dok je samo sreća spriječila mogući sudar s nesagledivim posljedicama.

"Stranac u kontra smjeru došao u Solin"

Ova prometnica nije mjesto za pogreške. Riječ je o brzoj cesti na kojoj je ograničenje brzine 70 km/h, a pri takvim brzinama reakcije vozača i vrijeme za izbjegavanje prepreke često se mjere u sekundama.

- Stranac je večeras brzom cestom u kontra smjeru došao u Solin - stoji u opisu videa objavljenog na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

Još uvijek nije poznato kako je došlo do toga da se Mercedes nađe u suprotnom prometnom traku, no ovakav potez predstavlja jednu od najopasnijih situacija u prometu.

Nakon objave snimke brojni komentatori izrazili su nevjericu i ogorčenje zbog ovakvog ponašanja u prometu.

- Dozvolu poništit, zaplijenit auto dok ne plati masnu kaznu i poslat ga busom doma, naravno o svom trosku.

Drugi put bi pratio znakove raširenih očiju ka sova. Pa koliko bolestan možeš bit?

Svako može falit, al' kad si skužio nastavit dalje? Pa ovakve triba mlatit - piše korisnik Facebooka.

- Stranac u noći - dodaj drugi.

- Nije lako u mraku - piše treći

Srećom, ovaj put sve je prošlo bez posljedica!

Pogledajte vdeo: