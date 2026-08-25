VIDEO Pogledajte kako je izgledala borba s vatrenom stihijom na jahti kod Čiova

Poznati su novi detalji velike vatrogasne intervencije koja se jučer odvijala na južnoj strani otoka Čiova, gdje je požar zahvatio motornu jahtu. Razmjeri akcije bili su znatni – u gašenju je sudjelovalo ukupno 18 vatrogasaca, četiri vatrogasna vozila i dva plovila, a na moru su bile angažirane i druge nadležne službe.

Dalmacija Danas jučer je objavila fotografije i snimke s mjesta događaja. Jahtu je zahvatila vatra, a gusti crni dim uzdizao se visoko iznad mora i bio vidljiv čak i s područja Kaštela. Nakon gašenja na plovilu su ostala velika oštećenja, osobito na njegovu središnjem i stražnjem dijelu.

U akciji 18 vatrogasaca, četiri vozila i dva plovila

Vatrogasci su sada objavili i detalje intervencije koja je zahtijevala koordinirano djelovanje više postrojbi.

Na intervenciji su, uz DVD Trogir, sudjelovali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Trogira, DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Okruk. Ukupno je bilo angažirano 18 vatrogasaca s četiri vozila i dva plovila. U velikoj akciji sudjelovali su i Lučka kapetanija te Obalna straža, što dovoljno govori o ozbiljnosti situacije i zahtjevnosti gašenja požara na moru.

Kako smo jučer izvijestili, požar je izbio na morskom području kod Čiova, prema lokalitetu Fumija. Na fotografijama snimljenima tijekom intervencije vidio se veliki oblak gustog crnog dima koji je izlazio iz jahte, dok je plamen u jednom trenutku bio jasno vidljiv na njezinu gornjem i stražnjem dijelu. Fotografije nastale nakon što su vatrogasci obuzdali požar pokazale su pune razmjere štete. Dijelovi jahte potpuno su pocrnjeli, nadgrađe je vidljivo oštećeno, a tragovi djelovanja vatre protežu se velikim dijelom plovila.

Velika zajednička akcija na moru

Intervencije na zapaljenim plovilima posebno su zahtjevne zbog ograničenog pristupa, brzog širenja vatre i mogućnosti da se požar proširi na gorivo i druge zapaljive materijale.

U ovom slučaju reagirao je velik broj vatrogasaca i službi, a požar je na kraju uspješno ugašen. Točan uzrok izbijanja požara, kao ni konačna visina materijalne štete na jahti, zasad nisu službeno poznati.