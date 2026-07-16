VIDEO Pogledajte kako je Hajduk poveo u Slovačkoj

Nogometaši Hajduka igraju protiv Žiline u Slovačkoj uzvratnu utakmicu prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu, a Bijeli su do vodstva stigli u završnici prvog poluvremena.
Belgijac pogodio za vodstvo Bijelih
Mrežu domaće momčadi zatresao je Alec Van Hoorenbeeck, koji je svojim pogotkom dodatno povećao ukupnu prednost splitske momčadi.
Hajduk je u Slovačku doputovao s prednošću od 2:0 iz prve utakmice odigrane na Poljudu. Tada je u prvom poluvremenu pogodio Roko Brajković, dok je pobjedu u nastavku potvrdio debitant Dalisson.
Pogodak Aleca Van Hoorenbeecka pogledajte u video zapisu ispod:
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UŽIVO Žilina - Hajduk: Bijeli vode na poluvremenu, Van Hoorenbeeck upisao prvijenac
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