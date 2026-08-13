VIDEO Pogledajte kako je 42-godišnjak napravio kaos u kafiću u Stobreču

Na društvenim mrežama pojavila se snimka nadzornih kamera koja prikazuje kako je u ponedjeljak navečer počeo i eskalirao incident u kafiću Stella u Stobreču, u kojem je 42-godišnjak napadao djelatnike i goste, razbijao inventar i na kraju se sukobio s interventnim policajcima.

Na snimci se vidi gotovo cijeli tijek incidenta, od bacanja čaše iza šanka do trenutka kada gosti počinju napuštati kafić i dolaska policije.

Bacio čašu iza šanka pa krenuo na djelatnika

Na početku snimke 42-godišnjak u bijeloj majici stoji uz šank. U jednom trenutku uzima staklenu čašu i baca je iza šanka. Prilazi mu djelatnik kafića i upozorava ga, nakon čega muškarac kreće prema njemu, odguruje ga i hvata za ramena, piše Index.

Ubrzo prilazi još nekoliko ljudi koji pokušavaju spriječiti daljnji sukob. Jedan muškarac 42-godišnjaka hvata s leđa i pokušava ga zadržati, no on se uspijeva osloboditi te nastavlja nasrtati na ljude oko sebe.

Na snimci se potom vidi kako udara jednog muškarca u glavu. Nekoliko ljudi uspijeva ga srušiti na pod i nakratko zadržati.

No incident tu ne završava. Nakon što ponovno ustaje, 42-godišnjak se vraća prema šanku i ponovno kreće na jednog od djelatnika. Zadaje mu više udaraca u predjelu glave te ga odguruje kroz kafić.

Pogledajte snimku.

Ljudi počeli napuštati kafić

Nakon toga okreće se prema drugom muškarcu i nastavlja s napadom. Ostali ponovno pokušavaju stati između njih i smiriti situaciju.

U tom trenutku dio gostiju počinje napuštati kafić. Na snimci se vidi kako ljudi ustaju od stolova i žurno izlaze iz objekta, dok se incident nastavlja.

42-godišnjak potom prolazi kroz već dobrim dijelom ispražnjen kafić i ponovno nasrće na jednog muškarca. Ruši ga na pod, udara nogom, a zatim mu zadaje još nekoliko udaraca rukama. Ostali ga ponovno odvlače od muškarca na podu i pokušavaju zadržati.

Ubrzo u kafić stižu interventni policajci.

Policija ranije objavila što se dogodilo

Policija je nakon incidenta izvijestila da su policajci koji su se nalazili na osiguranju javnog okupljanja dobili dojavu građanina da muškarac u ugostiteljskom objektu u Stepinčevoj ulici radi nered, baca inventar i agresivno se ponaša prema gostima.

Kada su stigli pred kafić, vidjeli su nekoliko gostiju kako trčeći izlaze. Unutra su zatekli razbacani inventar, krhotine stakla i 42-godišnjaka koji je napadao goste, udarao po šanku, razbijao stvari i vikao da će sve pobiti.

Policajci su mu naredili da prestane, no nije ih poslušao. Uzeo je čašu sa šanka i bacio je na pod, a potom je, prema policiji, zauzeo napadački položaj sa stisnutim šakama prema policajcima.

Prilikom svladavanja pružao je aktivan otpor, pokušavao policajce udarati rukama i nogama te im je psovao i prijetio.

Policija je naknadno utvrdila da je incident počeo kada je 42-godišnjak, koji je bio gost kafića, bacio staklenu čašu iza šanka. Kada ga je djelatnik upozorio da prestane i napusti lokal, napao ga je i udario šakom. Gosti su pokušali spriječiti daljnji napad, pri čemu je 42-godišnjak udario još jednog muškarca.

Lakše ozlijeđena dvojica policajaca

Policija ga je na kraju svladala i uhitila. Budući da je na glavi i rukama imao posjekotine, odveden je na liječnički pregled, na kojem je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Prema policiji, ni tada se nije smirio, nego je tijekom pregleda nastavio prijetiti jednom od policajaca.

U intervenciji su lakše ozlijeđena i dvojica policajaca, kojima je pružena liječnička pomoć. Nad 42-godišnjakom je pokrenuto kriminalističko istraživanje.