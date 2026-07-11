VIDEO Pogledajte kako izgleda uhićenje dilera na Ultri

Desetci tisuća mladih plesalo je do pet sati ujutro, kada je završila prva večer Ultra Europe festivala. Neki su već redoviti gosti Splita i Ultre, dok su drugi festival posjetili prvi put.

"Prvi put smo na Ultri i dojmovi su iznad očekivanja. Inače ne slušamo tu vrstu glazbe, ali odlično nam je", rekle su Petra i Ana iz Karlovca.

Među posjetiteljima su i brojni gosti iz Španjolske, dok su Johanna i Olivia iz Švedske kao najbolji dio festivala izdvojile atmosferu.

"Vrlo je dobra atmosfera ovdje", poručile su.

Prva večer Ultra Europe festivala okupila je desetke tisuća mladih iz 140 zemalja svijeta, što je donijelo i velik pritisak na dežurne službe.

'Riječ je o lakšim ozljedama'

Djelatnici Hitne medicinske pomoći tijekom noći imali su 50 intervencija. Četvero pacijenata prevezeno je u KBC Split, dvoje zbog ozljeda, a dvoje zbog trovanja.

"Uglavnom je riječ o lakšim ozljedama, umoru i slabosti. Imali smo i intoksikaciju amfetaminima", rekla je Jelena Aranza iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

Dodala je da posjetitelji često gube svijest ili pretjeraju s alkoholom i stimulansima.

Uhićene tri osobe

Ekipa RTL-a provela je noć s kriminalističkom policijom u civilu te snimila privođenje mladića osumnjičenog za prodaju droge. Zbog istog kaznenog djela uhićene su ukupno tri osobe, dok su 82 osobe dobile prekršajne prijave zbog posjedovanja droge.

"Ovisno o tome je li riječ o prekršaju, osoba se privodi, omogućuje joj se plaćanje kazne i nakon toga je slobodna", rekao je Paško Ugrina, voditelj operativno-analitičkog centra Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

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