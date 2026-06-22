VIDEO Pogledajte kako bukti požar kod Šibenika nakon udara groma

Nakon što su u nedjelju udari groma izazvali nekoliko požara na šibenskom području, sličan scenarij ponovio se i u ponedjeljak.

Iz Županijskog vatrogasnog centra Šibenik nešto prije 16 sati izvijestili su o dva aktivna požarišta za koja se prema prvim informacijama sumnja da su također posljedica grmljavinskog nevremena i udara munje.

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Jedan od požara izbio je na području Poda, gdje vatrogasci ulažu velike napore kako bi požar što prije stavili pod kontrolu i spriječili njegovo širenje.

U gašenju požara sudjeluju tri kanadera, 72 vatrogasaca i 24 vozila.

Od 17:05 sati za sav promet zatvorena je lokalna cesta 65064 Dubrava-Podi.

Nakon što požar bude potpuno ugašen, policijski službenici u suradnji s protupožarnim inspektorom izvršit će očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti nastanka požara i materijalna šteta.

U nastavku pogledajte snimku s požarišta prije industrijske zone PODI.

Požar je i dalje aktivan, a prema informacija se i proširio Južnoj Dubravi poviše Šibenika.