VIDEO Pogledajte iz prvog reda kako je Hrgović dokrajčio Itaumu za naslov prvaka

Filip Hrgović (21-1) novi je IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 Areni pobijedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu (14-1) tehničkim nokautom u devetoj rundi, nakon što je Britančev kut ubacio ručnik u ring.

Hrgović je do najveće pobjede karijere stigao velikim preokretom. Preživio je rani nokdaun i razdoblja Itaumine dominacije, a onda u devetoj rundi krenuo po nokaut.

Hrgović krenuo na sve ili ništa

Od početka devete runde hrvatski boksač krenuo je agresivno prema Britancu. Snažnim serijama udaraca potisnuo ga je prema konopcima, gdje je nastavio napadati sve dok Itaumin kut nije odlučio prekinuti borbu.

Ručnik je završio u ringu, a sudac Foster označio je kraj. Hrgović je postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji.

Ovako je završnica izgledala iz prvog reda

DAZN je nakon borbe objavio novu snimku spektakularne završnice. Za razliku od televizijskog prijenosa, video je snimljen mobitelom neposredno uz ring i iz prvog reda pokazuje posljednje trenutke borbe.

Na snimci se vidi kako Hrgović pritišće iscrpljenog Itaumu uz konopce i nastavlja ga zasipati udarcima dok publika u O2 Areni reagira na dramatičnu završnicu.

Nekoliko trenutaka poslije Itaumin kut ubacio je ručnik, a Hrgović je mogao početi slaviti naslov svjetskog prvaka.

The ending to Moses vs Hrgovic that no one expected 👀#MosesHrgovic 🤳 pic.twitter.com/pLAPvwt4D6 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) August 29, 2026