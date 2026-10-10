VIDEO Pogledajte atmosferu ispred Poljuda sat vremena prije velikog derbija

Split je danas u znaku najvećeg derbija hrvatskog nogometa. Hajduk i Dinamo od 15 sati na Poljudu igraju susret devetog kola SuperSport HNL-a, a već sat vremena prije početka utakmice pozornost navijača usmjerena je prema stadionu pod Marjanom.

Utakmica dvaju najvećih hrvatskih rivala tradicionalno izaziva golemo zanimanje, a današnji susret ima dodatnu težinu jer se Hajduk i Dinamo nalaze na vrhu prvenstvene ljestvice s jednakim brojem bodova.

Uoči početka utakmice prostor oko Poljuda u središtu je navijačkih događanja. Očekuje se velik broj gledatelja, a kako se približava 15 sati, raste i iščekivanje susreta koji uvijek donosi posebnu atmosferu.

Navijači Hajduka nadaju se da će Bijeli pred domaćom publikom ostvariti važnu pobjedu protiv najvećeg rivala, dok Dinamo u Split stiže s istim ciljem – osvojiti tri boda.

Posebnu atmosferu na tribinama najavila je i Torcida, koja je ranije poručila kako će, unatoč nepovoljnoj vremenskoj prognozi, pripremiti koreografiju za veliki derbi.

Iz navijačke skupine pozvali su sve koji dolaze na sjevernu tribinu da na svoja mjesta stignu najmanje pola sata prije početka utakmice kako bi koreografija bila uspješno izvedena.