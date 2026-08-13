VIDEO Pogled na požar iz Povlja: Ovako je sve počelo, a ovako požarište izgleda sada

Požar koji je večeras izbio na području Lokve Rogoznice i dalje je aktivan, a dramatične prizore bilježe i stanovnici otoka Brača.

Na snimci koju smo dobili iz Povlja vidi se sam početak požara, kada se vatra počela širiti na području iznad Lokve Rogoznice, kao i stanje na požarištu nekoliko sati kasnije.

Prema ranijim informacijama Hrvatske vatrogasne zajednice, na požarištu su bila 76 vatrogasca s 21 vozilom, uz pomoć koja je upućena iz Dubrovačko-neretvanske, Šibensko-kninske i Zadarske županije. Gašenje dodatno otežava jak vjetar, koji može brzo mijenjati smjer i intenzitet širenja vatre.

Video iz Povlja najbolje pokazuje koliko je požar bio vidljiv i s druge strane Bračkog kanala – od prvih trenutaka izbijanja vatre do prizora koji večeras stižu s Brača.

Pogledajte snimku.