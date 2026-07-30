VIDEO Podstrana gradi školu budućnosti. Radovi na Miljevcu u punom zamahu, načelnik podijelio novosti

Radovi na novoj Osnovnoj školi Miljevac u Podstrani odvijaju se prema planu.

Načelnik Mijo Dropuljić zajedno s pročelnikom Boženom Živaljićem obišao je gradilište jednog od najvećih općinskih projekata, istaknuvši zadovoljstvo dosadašnjom dinamikom radova.

Izgradnja škole započela je u veljači ove godine, a trenutno su pri završetku iskopi, izvedeno je oko 75 posto armirano-betonskih temeljnih traka, dok su radovi na budućem parkiralištu i potpornim zidovima gotovo dovršeni.

- Zadovoljan sam dinamikom izvođenja radova te činjenicom da se projekt odvija u skladu s planiranom dinamikom.

Nova Osnovna škola Miljevac bit će suvremena obrazovna ustanova kapaciteta za gotovo 600 učenika, s 21 učionicom, dvodijelnom sportskom dvoranom, manjom dvoranom, školskom kuhinjom, blagovaonicom i svim pratećim sadržajima potrebnima za kvalitetan odgojno-obrazovni proces. Po završetku izgradnje stvorit će se uvjeti za jednosmjensku nastavu te još kvalitetnije obrazovanje djece u Podstrani.

Podstrana kontinuirano raste i razvija se, a upravo zato ulažemo u projekte koji će služiti sadašnjim i budućim generacijama. Izgradnja škole Miljevac nije samo građevinski projekt – to je ulaganje u znanje, budućnost i kvalitetniji život naših obitelji.

Svaka nova faza radova korak je bliže školi kakvu naša djeca zaslužuju - napisao je Mijo Dropuljić na Facebooku.