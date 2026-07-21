VIDEO Počela kiša: Ljudi u Omišu u sekundi pobjegli s ulica

Vremenske prilike od danas se postupno pogoršavaju i na području Dalmacije. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje zbog mogućnosti izraženog grmljavinskog nevremena, a glavnina pogoršanja očekuje se večeras, između 20 i ponoći.

Prvi znakovi promjene vremena već su vidljivi. Oko 17 sati kiša je zahvatila pojedine dijelove Dalmacije, među njima i Omiš.

Pljusak je iznenadio brojne građane i turiste koji su se zatekli na otvorenom, pa su se u svega nekoliko trenutaka sklonili s ulica, rive i terasa ugostiteljskih objekata.

Kako je izgledao dolazak kiše u Omiš, pogledajte u videu.

Mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom,lokalno i tučom uz prolazno vrlo jak i olujan vjetar. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 % - objavljeno je na stranici DHMZ-a.

Evo što savjetuju građanima:

PODUZMITE MJERE samozaštite i djelujte prema savjetima danim od strane nadležnih tijela. Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti.