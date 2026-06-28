VIDEO Plivao daleko od obale kod Splita, ekipa s brodice ga pitala treba li pomoć: Evo što kažu pravila

Neobičan prizor snimljen je danas prijepodne na pučini kod Splita. Poprilično daleko od obale, među brodicama, uočen je plivač koji je neometano plivao prema splitskoj obali. Na pučini kod Splita danas prijepodne zabilježen je prizor koji je iznenadio ekipu na jednoj brodici. Dok su se nalazili poprilično daleko od obale, među drugim plovilima su uočili čovjeka u moru.

Kako je plivač bio na znatnoj udaljenosti od kopna, posadi brodice nije bilo jasno je li mu potrebna pomoć. Prišli su mu i provjerili je li sve u redu, no muškarac im je uzvratio da mu pomoć ne treba. Kako se može čuti i vidjeti na snimci, odgovorio im je na stranom jeziku, nakon čega je nastavio plivati u smjeru splitske obale.

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Pučina nije mjesto za rekreativno udaljavanje od obale

Iako ovaj slučaj, prema dostupnim informacijama, nije završio intervencijom, prizor otvara važno pitanje: gdje kupači i plivači uopće smiju plivati i koliko se smiju udaljiti od obale? Prema policijskim savjetima kupačima, na uređenim plažama preporučuje se kupanje unutar prostora označenog plutačama, odnosno do ograde uređene plaže. Ako plaža nije ograđena plutačama, kupačima se savjetuje da ne plivaju dalje od 100 metara od obale.

Drugim riječima, plivanje daleko na pučinu, osobito u području gdje se kreću brodice i druga plovila, može biti iznimno opasno. Plivač je u takvim uvjetima teško uočljiv, a rizik raste ako je more valovito, ako ima jačeg prometa ili ako plivač nema pratnju.

Gdje je kupanje zabranjeno?

Kupanje i plivanje nije dopušteno na mjestima gdje bi se mogla ugroziti sigurnost plovidbe. Posebno su rizični plovni putovi, prilazi lukama, luke, uski prolazi i kanali u kojima se odvija pomorski promet. U takvim područjima plivač ne ugrožava samo sebe, nego može dovesti u opasnost i druge sudionike na moru. Zapovjednici plovila moraju paziti na kupače, ali i kupači moraju poštovati činjenicu da pučina i prometni morski pravci nisu prostor za bezbrižno rekreativno plivanje.

Pravila vrijede i za brodice

Važeći pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe propisuje i koliko se plovila smiju približavati obali i uređenim kupalištima. Plovni objekti kraći od 15 metara ne smiju se približavati obali na manje od 50 metara, plovni objekti duljine od 15 do 30 metara na manje od 150 metara, dok se plovni objekti duljine 30 metara i veći ne smiju približavati obali na manje od 300 metara, osim u posebnim situacijama poput uplovljavanja, isplovljavanja, sidrenja ili pristajanja.

Posebno su stroga pravila u blizini uređenih kupališta. Manja plovila ne smiju se približavati ogradi uređenog kupališta na manje od 50 metara, veća na manje od 100 metara, a najveća na manje od 300 metara. Također, glisiranje je dopušteno tek na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, i to samo na područjima gdje nije zabranjeno. Današnji prizor kod Splita pokazuje koliko se brzo na moru može stvoriti dvojba je li osoba u nevolji ili samo pliva. Ekipa s brodice reagirala je oprezno i provjerila treba li muškarcu pomoć, što je u ovakvim situacijama najrazumniji potez. No, stručnjaci i službe godinama upozoravaju da kupači ne bi trebali precjenjivati vlastite mogućnosti. Umor, struje, promet plovila, sunce i udaljenost od obale mogu biti opasna kombinacija.

Zato je najvažnija poruka jednostavna: kupajte se i plivajte u za to predviđenim zonama, ne udaljavajte se pretjerano od obale i nikada ne računajte na to da će vas posada brodice na vrijeme uočiti.